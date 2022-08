Florin Cîțu explică de ce PNL nu mai e vioara întâi a guvernării sub actuala conducere: „Un premier care nu are Ministerul Finanțelor nu conduce 100% Guvernul” (VIDEO)

Fostul premier Florin Cîțu a precizat miercuri seara în emisiunea Sub semnul întrebării, cu Robert Turcescu, că cel mai important minister este cel al Finanțelor și dacă premierul nu se poate baza pe ministrul finanțelor nu conduce 100% Guvernul. Situație în care se află acum liberalii:

„Ministrul Finanțelor e vioara întâi, ministerul Finanțelor e cel mai important. De aceea în iarnă când am făcut acel guvern cu USR am vrut să avem Ministerul Finanțelor, de aceea eu m-am luptat cu guvernarea aceasta cu PSD, am zis măcar să avem Ministerul Finanțelor.

Eu nu m-am mai dus la negocieri după ce a fost nominalizat premierul Ciucă, am zis că va continua negocierile. Cât am fost eu șeful echipei de negociere, Ministerul Finanțelor nu era de negociat.

Orice proiect de lege care vine în domeniul fiscal, chiar și aceasta pe lanțul de energie, partea de fiscalitate vine de la Ministerul Finanțelor. Este un minister avizator”, a spus Florin Cîțu.

Acesta a precizat motivul pentru care premierul Ciucă nu controlează complet situația din Guvern:

„Un premier care nu are Ministerul Finanțelor nu conduce 100% Guvernul. Și asta știa și Ludovic Orban, asta știe și PSD.

Pe mine mă interesează ca lucrurile să nu se strice. Știți ce greu am corectat noi 8 ani de guvernare PSD? A durat aproape un an să corectăm greșeli”.