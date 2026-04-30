Ilie Bolojan nu exclude suspendarea lui Nicușor Dan: „Eu n-aş avea încredere în conducerea PSD”

Ana Maria
30 apr. 2026, 14:01
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Bolojan nu exclude suspendarea lui Nicușor Dan. De ce spune că nu are încredere în PSD
  2. Cum răspunde Nicușor Dan scenariului suspendării

Bolojan nu exclude suspendarea lui Nicușor Dan. Premierul Ilie Bolojan a declarat că, în actualul context politic tensionat, nu poate elimina complet posibilitatea unor scenarii extreme, inclusiv suspendarea președintelui Nicușor Dan. Șeful Guvernului a făcut aceste precizări în cadrul unei intervenții la Rock FM.

Întrebat direct dacă un astfel de scenariu este realist, liderul PNL a transmis că evoluțiile din ultimii ani îl fac să fie rezervat în privința unor astfel de ipoteze.

”Nu pot să fac astfel de afirmaţii cu certitudine. Dar, la modul în care am văzut că s-au derulat lucrurile în ultimii ani, inclusiv cu actuala conducere a PSD, acţiuni de genul acesta ar fi posibile şi eu n-aş avea încredere în conducerea PSD, pentru că, prin tot ce au făcut în această perioadă, prin minciunile pe care le-au vehiculat în spaţiul public, prin lipsa de răspundere, prin dubla măsură şi prin limbajul dublu, nu te poţi baza pe astfel de afirmaţii”.

Bolojan nu exclude suspendarea lui Nicușor Dan. De ce spune că nu are încredere în PSD

Premierul a explicat că poziția sa este rezultatul comportamentului politic al social-democraților din ultimii ani, pe care îl consideră inconsecvent și contradictoriu. În acest context, el a adus în discuție și declarațiile liderului PSD, Sorin Grindeanu, făcute la Bruxelles.

Potrivit lui Bolojan, acestea ar fi fost contrazise de acțiunile ulterioare ale partidului, mai exact de colaborarea cu AUR pentru depunerea unei moțiuni de cenzură.

”Cel puţin ăsta e punctul meu de vedere şi nu are legătură cu persoana mea, ci doar cu ce s-a întâmplat în toată această perioadă. Doar trebuie să faci o analiză. Gândiţi-vă că am spus, domnul Grindeanu s-a dus la Bruxelles şi are declaraţiile dânsului că nu va fi niciun fel de colaborare cu AUR. Şi astăzi, prin ceea ce se întâmplă, se invalidează total această declaraţie. Şi aşa mai departe. Putem să luăm foarte multe situaţii de genul acesta şi, aşa cum v-am spus, nu te poţi baza pe astfel de angajamente”, a mai declarat liderul PNL.

Cum răspunde Nicușor Dan scenariului suspendării

De cealaltă parte, președintele Nicușor Dan a respins ferm această ipoteză. Într-o declarație făcută miercuri, șeful statului a catalogat ideea suspendării drept nefondată. Acesta a subliniat că acțiunile sale în actuala criză politică au fost în deplin acord cu prevederile constituționale și a transmis că nu consideră scenariul unul credibil în acest moment.

