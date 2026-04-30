Parlamentarii care au intrat în Legislativ pe listele Partidului Oamenilor Tineri (POT) transmit un mesaj clar înainte de votul decisiv din Parlament. Mai exact, nu vor susține moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, dacă nu va exista o soluție concretă pentru formarea unei noi majorități și a unui Guvern stabil.

Poziția acestora vine într-un moment tensionat pe scena politică, în care fiecare vot poate înclina balanța în favoarea sau împotriva actualului guvern.

Cine sunt parlamentarii care pot înclina balanța

Este vorba despre 16 senatori și deputați, care au ajuns în Parlament pe listele și care, între timp, s-au reorganizat în grupul parlamentar „Uniți pentru România”, potrivit . Deși nu reprezintă un număr foarte mare, voturile lor pot deveni decisive într-un context politic fragil, în care diferența dintre demiterea și menținerea Guvernului este extrem de mică.

Parlamentarii POT anunță de ce nu vor susține moțiunea de cenzură. Ce a spus Anamaria Gavrilă

Recent, Anamaria Gavrilă a explicat că parlamentarii din grupul pe care îl coordonează au semnat moțiunea, însă acest gest nu echivalează automat cu susținerea ei la votul final. Condiția impusă este una clară: PSD și AUR trebuie „să își asume guvernarea”.

Declarația sugerează că parlamentarii POT nu doresc să contribuie la căderea Guvernului fără a avea garanții privind stabilitatea politică de după vot.

Parlamentarii POT anunță de ce nu vor susține moțiunea de cenzură. De câte voturi depinde supraviețuirea Guvernului Bolojan

Pentru ca Executivul condus de Ilie Bolojan să rămână în funcție, este necesar ca cel puțin 22 dintre parlamentarii care au semnat moțiunea PSD-AUR să nu o voteze la momentul decisiv. În aceste condiții, fiecare grup parlamentar devine esențial, iar poziționarea „Uniți pentru România” capătă o importanță strategică.

Cine a citit moțiunea și când are loc votul final

Moțiunea de cenzură a fost citită miercuri, în plenul reunit al Parlamentului, de liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu. Documentul va fi dezbătut și supus votului final pe 5 mai, dată la care se va decide dacă Guvernul rămâne în funcție sau este demis.

Ce prevede moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR?

Inițiativa aparține parlamentarilor din PSD, AUR și PACE – Întâi România și poartă titlul „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”.

Moțiunea a fost semnată de 253 de parlamentari și solicită demiterea Executivului. Inițiatorii acuză Guvernul de politici economice considerate dăunătoare și de lipsă de transparență în luarea deciziilor, susținând că direcția actuală ar avea efecte negative asupra economiei și nivelului de trai.

În acest context, votul din 5 mai se anunță unul crucial pentru viitorul politic al României, iar negocierile din culise ar putea juca un rol decisiv în stabilirea rezultatului final.