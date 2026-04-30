Miza celor 233 de voturi: criza care poate dărâma Guvernul Bolojan și poate arunca România într-un nou blocaj politic

România intră în săptămâna decisivă a moțiunii de cenzură cu o ecuație politică aparent simplă, dar explozivă: PSD, AUR și PACE – Întâi România sunt foarte aproape de pragul de 233 de voturi necesar pentru căderea Guvernului Bolojan. Le mai trebuie doar câteva voturi. De partea cealaltă, Guvernul nu trebuie să obțină o majoritate „pentru”, ci doar să împiedice opoziția să ajungă la 233.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Ilie Bolojan, intitulată „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului”, a fost citită miercuri, 29 aprilie, în plenul Parlamentului, iar dezbaterea și votul sunt programate pentru marți, 5 mai. Textul a fost depus de grupurile PSD, AUR și PACE – Întâi România, după ieșirea PSD de la guvernare și demisia miniștrilor social-democrați din cabinetul condus de Ilie Bolojan.

Matematica moțiunii: Guvernul cade la 233 de voturi

Pentru ca moțiunea de cenzură să treacă, este nevoie de majoritatea absolută a parlamentarilor, adică 233 de voturi din totalul de 464. Însă, PSD și AUR, împreună, sunt sub prag și au nevoie de sprijin suplimentar pentru a dărâma cabinetul.

Datele concrete arată următoarea distribuție: PSD – 129, AUR – 90, PNL – 73, USR – 59, UDMR – 32, Minorități – 17, SOS România – 15, POT – 14, PACE – 12, neafiliați – 22.

Cheia votului: dacă PSD, AUR și PACE votează disciplinat, moțiunea pleacă de la aproximativ 231 de voturi. Asta înseamnă că Guvernul poate cădea cu doar două voturi suplimentare venite de la SOS, POT, neafiliați sau eventual parlamentari din zona PNL/USR/UDMR/Minorități.

Fiecare tabără are o miză diferită

Tabăra PSD-AUR-PACE: trebuie să adune 233

Pentru inițiatorii moțiunii, obiectivul este clar: trebuie să transforme o majoritate politică anti-Bolojan într-o majoritate parlamentară efectivă. PSD și AUR au împreună 219 voturi, iar cu PACE ajung la 231. Pragul de 233 rămâne la distanță foarte mică.

Tabăra Guvernului: nu are nevoie de 233, ci să blocheze cele 233 ale opoziției

PNL, USR și UDMR au împreună aproximativ 164 de parlamentari, iar împreună cu Minoritățile ajung la 181. Asta nu este suficient pentru o majoritate pro-Guvern, dar la moțiune logica e inversă: Guvernul supraviețuiește dacă moțiunea nu strânge 233 de voturi.

Scenariile principale la votul de marți

Scenariul 1: Moțiunea trece la limită

Acesta este scenariul cel mai dramatic și, matematic, perfect posibil. Dacă PSD, AUR și PACE își țin toate voturile și mai atrag doar două voturi din zona SOS, POT sau neafiliați, Guvernul Bolojan cade.

Consecința imediată: Ilie Bolojan rămâne premier interimar, iar președintele Nicușor Dan trebuie să înceapă consultările pentru desemnarea unui nou premier. Reuters notează că, dacă Guvernul cade, președintele ar încerca probabil să formeze o nouă majoritate pro-europeană, posibil cu un alt liberal sau cu un tehnocrat în fruntea Executivului.

Cine câștigă politic?

PSD ar demonstra că poate controla jocul parlamentar și că poate scoate PNL de la Palatul Victoria. Dar costul de imagine este major: PSD ar dărâma un guvern pro-european prin vot comun cu AUR.

AUR ar obține cel mai mare câștig simbolic: partidul lui George Simion ar deveni indispensabil în aritmetica puterii, chiar dacă nu intră formal la guvernare. Simion a evitat să promită o guvernare cu PSD, spunând că s-ar „hazarda” dacă ar anunța o coaliție cu cineva după moțiune.

PNL și Bolojan ar pierde guvernarea, dar ar putea încerca să capitalizeze electoral postura de victimă a unei alianțe PSD-AUR.

Scenariul 2: Moțiunea pică la 231-232 de voturi

Acesta este scenariul în care actualul Guvern supraviețuiește la mustață. PSD, AUR și PACE ajung aproape de țintă, dar nu găsesc voturile lipsă sau pierd voturi pe parcurs.

Politic, ar fi o victorie de etapă pentru Ilie Bolojan, dar nu o stabilizare reală. Reuters notează că, dacă Bolojan supraviețuiește votului din 5 mai, el va trebui să ceară un vot de încredere în termen de 45 de zile, din cauza mandatelor interimare ale miniștrilor.

Cu alte cuvinte, o moțiune respinsă nu închide criza. O prelungește.

Ce se întâmplă după?

Bolojan ar rămâne la Palatul Victoria, dar cu un guvern minoritar și cu o majoritate parlamentară nesigură. Pentru fiecare proiect important, Guvernul ar depinde de negocieri punctuale. Reforma fiscal-bugetară, PNRR, măsurile de reducere a deficitului și numirile politice ar deveni vulnerabile la blocaj.

Scenariul 3: Moțiunea pică clar, iar PSD iese slăbit

Dacă PSD, AUR și PACE nu reușesc să ajungă aproape de 233, semnalul politic se întoarce împotriva inițiatorilor. Ar însemna că PSD a declanșat o criză majoră, dar nu a avut capacitatea de a o duce până la capăt.

Într-un asemenea scenariu:

taberele din PSD ar putea cere o recalibrare rapidă;

PNL ar încerca să impună ideea că Bolojan are mandat moral să continue;

AUR ar rămâne cu beneficiul opoziției dure, dar fără victorie concretă.

Scenariul 4: Guvernul cade, dar nu apare nicio majoritate alternativă

Acesta este scenariul de blocaj. Guvernul Bolojan cade, dar partidele nu pot construi o nouă majoritate coerentă.

PSD spune că nu vrea guvernare cu AUR. PNL respinge revenirea într-o formulă cu PSD după provocarea crizei. USR și UDMR nu pot singure să susțină o majoritate. AUR ar putea prefera să rămână în opoziție, maximizând câștigul electoral fără să preia costurile guvernării. Reuters a relatat că PSD ar fi dispus să revină într-o coaliție pro-europeană sub un alt premier, în timp ce celelalte partide se opun cooperării cu PSD după declanșarea crizei.

Acesta este, probabil, scenariul cel mai riscant pentru economie: Guvern interimar, negocieri lungi, reforme amânate, piețe nervoase, parteneri europeni în așteptare.

Atmosfera în partide: toți negociază, nimeni nu pare să aibă ieșirea perfectă

PSD: atac la Bolojan, dar fără asumarea unei alianțe cu AUR

PSD încearcă să vândă moțiunea ca pe un vot împotriva „Planului Bolojan”, nu ca pe o alianță strategică cu AUR. Problema este că imaginea publică este greu de separat de aritmetica parlamentară: fără AUR, PSD nu poate dărâma Guvernul.

PSD a făcut apel inclusiv la liberalii „care gândesc la fel” să voteze moțiunea, semn că miza reală este ruperea frontului PNL, nu doar mobilizarea opoziției clasice. PNL a răspuns dur, acuzând PSD că „a ales să îngroașe obrazul”.

Miza PSD

PSD vrea să arate că poate dicta formula de guvernare, dar nu vrea să plătească prețul unei guvernări explicite cu AUR. De aceea, scenariul cel mai convenabil pentru social-democrați ar fi căderea lui Bolojan și instalarea unui alt premier „acceptabil” într-o majoritate reambalată pro-european.

PNL: apărarea lui Bolojan, dar și frica de izolare

merge public pe linia susținerii premierului. Ilie Bolojan a transmis, într-un interviu pentru TVR, că măsurile sale „au deranjat teribil” și a criticat moțiunea inițiată împotriva Guvernului.

Pentru PNL, riscul este dublu:

dacă Bolojan cade, partidul pierde Palatul Victoria; dacă Bolojan rămâne, partidul trebuie să guverneze fără majoritate stabilă.

De aici și dilema liberală: o victorie la moțiune poate fi doar începutul unei guvernări foarte dificile.

USR și UDMR: susținerea Guvernului, dar cu calcul rece

USR și UDMR au interesul să blocheze moțiunea, pentru că alternativa poate fi fie o formulă PSD-dominantă, fie o criză prelungită care avantajează AUR. Totuși, nici USR, nici UDMR nu pot salva singure Guvernul. Rolul lor este defensiv: să țină linia, să nu piardă voturi, să blocheze 233.

AUR: câștigă indiferent de rezultat

este într-o poziție politică avantajoasă. Dacă moțiunea trece, AUR poate spune că a dărâmat Guvernul. Dacă moțiunea pică, poate acuza „sistemul” că l-a salvat pe Bolojan. Dacă PSD se încurcă în explicații, AUR poate poza în forța consecventă anti-guvernare.

Cotroceniul: Nicușor Dan, între stabilitate și reconfigurare

Pentru președinte, miza este evitarea unei crize instituționale care să afecteze finanțarea externă, fondurile europene și credibilitatea României. Dacă moțiunea trece, Cotroceniul trebuie să desemneze un nou premier. Dacă moțiunea pică, președintele rămâne cu un Guvern minoritar care va avea nevoie de sprijin politic pentru fiecare pas important.

Un scenariu probabil, în cazul căderii Guvernului, va fi, însă, încercarea de a construi o nouă formulă pro-europeană, posibil cu un alt liberal sau cu un tehnocrat.

Efectele economice: de ce moțiunea nu este doar un episod politic

Criza vine într-un moment economic vulnerabil. România trebuie să reducă deficitul bugetar de la peste 9% din PIB în 2024 la 6,2% în 2026, altfel riscă pierderea ratingului investment grade. Iar instabilitatea amenință accesul la peste 10 miliarde de euro din fonduri PNRR și, mai larg, la 27 de miliarde de euro în fonduri și împrumuturi europene.

Costul instabilității: dobânzi mai mari, curs sub presiune, PNRR în pericol

Confederația patronală Concordia avertizează că pierderea ratingului investment grade ar putea costa România peste 100 de miliarde de lei în cheltuieli suplimentare cu dobânzile în următorii cinci ani. Estimarea include +4 miliarde lei în 2026, +12 miliarde în 2027, +22 miliarde în 2028, +30 miliarde în 2029 și +33 miliarde în 2030.

Concordia mai avertizează că, într-un scenariu optimist, România ar putea pierde cel puțin 30% din sumele PNRR așteptate în 2026, adică aproximativ 3,5 miliarde de euro. Într-o variantă în care proiectele se opresc, creșterea economică ar scădea cu 0,2-0,3 puncte procentuale, statul ar pierde 600-700 de milioane de euro din taxe nerealizate, iar deficitul ar urca la 6,43% din PIB.

De ce piețele se tem mai mult de blocaj decât de votul în sine

Piețele pot digera o schimbare de guvern dacă există rapid o formulă predictibilă. Ce nu pot digera este incertitudinea: Guvern interimar, reforme amânate, lipsă de majoritate, negocieri sterile și riscul ca România să rateze jaloane europene.

Din această perspectivă, cel mai periculos scenariu nu este neapărat căderea Guvernului Bolojan, ci căderea lui fără o alternativă clară.

Cine are cel mai mult de pierdut

Ilie Bolojan

Pentru Bolojan, moțiunea este un test existențial. Dacă trece, premierul devine simbolul unei reforme începute, dar blocată politic. Dacă rezistă, va trebui să demonstreze că poate guverna fără PSD.

Sorin Grindeanu și PSD

are de câștigat dacă îl dă jos pe Bolojan și impune un nou premier. Dar are enorm de pierdut dacă rămâne lipit de imaginea unei acțiuni comune cu AUR. Formula „nu avem majoritate PSD-AUR după moțiune” poate funcționa ca mesaj intern, dar este greu de susținut public când votul decisiv vine exact din această colaborare.

George Simion și AUR

AUR are cel mai confortabil joc: poate vota împotriva Guvernului fără să-și asume guvernarea. În orice variantă, partidul își consolidează rolul de forță indispensabilă în Parlament.

Nicușor Dan

Președintele riscă să devină principalul gestionar al unei crize cu efecte economice rapide. Dacă desemnează un premier prea apropiat de PSD, pierde susținere în zona reformistă. Dacă merge pe o formulă anti-PSD, poate rata majoritatea. Dacă prelungește negocierile, economia plătește.

Soarta lui Bolojan și direcția politică pe care o ia România

Moțiunea de marți este mai mult decât un vot împotriva unui premier. Este un test pentru trei lucruri:

dacă PSD poate reveni la controlul guvernării fără să plătească prețul alianței cu AUR; dacă PNL, USR și UDMR pot ține o linie pro-Guvern suficient de disciplinată; dacă România mai poate livra stabilitate economică într-un moment în care deficitul, PNRR și ratingul de țară sunt sub presiune.

Matematic, Guvernul Bolojan stă în două voturi. Politic, stă într-un echilibru mult mai fragil: între reforma dureroasă și instinctul partidelor de a fugi de costuri. Economic, nota de plată poate fi mult mai mare decât costul unei bătălii parlamentare.

Marți nu se votează doar o moțiune. Se votează dacă România intră într-o reconfigurare controlată sau într-un blocaj cu efecte directe în dobânzi, curs, fonduri europene și buget.