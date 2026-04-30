Acasa » Politică » Guvernul a adoptat proiectul de lege care limitează cumulul pensiilor speciale cu salariul la stat. Bolojan: Oferă posibilitatea de a creşte anul viitor, într-o anvelopă rezonabilă, salariile în sectorul public (VIDEO)

Guvernul a adoptat proiectul de lege care limitează cumulul pensiilor speciale cu salariul la stat. Bolojan: Oferă posibilitatea de a creşte anul viitor, într-o anvelopă rezonabilă, salariile în sectorul public (VIDEO)

Traian Avarvarei
30 apr. 2026, 14:08
Guvernul a adoptat proiectul de lege care limitează cumulul pensiilor speciale cu salariul la stat. Bolojan: Oferă posibilitatea de a creşte anul viitor, într-o anvelopă rezonabilă, salariile în sectorul public (VIDEO)
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: captură video - Guvernul României / Facebook
Cuprins
  1. Bolojan, despre legea care limitează cumulul pensiilor speciale cu salariu la stat
  2. Explicațiile ministrului Dragoș Pîslaru

Proiectul de lege care limitează cumulul pensiilor speciale cu salariu la stat a fost adoptat, joi, în ședința de Guvern. Măsura se aplică doar celor care au pensii speciale, ale căror pensii nu sunt calculate exclusiv pe contributivitate. Bugetarii vizați trebuie să renunțe la 85% din pensie, pe durata activității, dacă mai vor salariu la stat. De precizat că măsura are câteva excepții.

Bolojan, despre legea care limitează cumulul pensiilor speciale cu salariu la stat

„Rezolvăm o problemă care ține de echitate, de economie în sistemul public.

Acest proiect va fi trimis Parlamentului cu solicitarea să fie adoptat în procedură de urgenţă, așa încât să rezolvăm o problemă care ţine de echitate, de economii în sectorul public şi, de asemenea, una care ţine de posibilitatea de a creşte anul viitor, într-o anvelopă rezonabilă, salariile în sectorul public”, a declarat premierul Ilie Bolojan, la finalul ședinței de guvern.

Explicațiile ministrului Dragoș Pîslaru

Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii, a venit cu explicații suplimentare: „Cei cu pensii speciale, de serviciu și militare, dacă vor să rămână în activitate, vor putea face acest lucru, dar trebuie sa accepte ca pensia să fie redusă cu 85% pe perioada activității. Dacă aleg să se retragă, pensia va rămâne integral”.

Acesta a precizat apoi că în sectorul privat cumulul pensiei cu salariul este în continuare permis pentru oricine.

„Legea aduce clarificare că poți să-ți continui activitatea până la 70 de ani, fără cumul de venituri. Există excepții justificate, aleșii locali, cadre didactice… dar ele sunt justificate și limitate”, a mai punctat Pîslaru.

