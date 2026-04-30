Premierul Ilie Bolojan avertizează că partidele politice riscă să piardă încrederea electoratului dacă revin la practicile din trecut. În contextul tensiunilor politice și al moțiunii de cenzură, liderul liberal spune că schimbarea clasei politice poate veni chiar din partea cetățenilor.

Ilie Bolojan avertizează: Ce spune despre votul la moțiunea de cenzură

Întrebat dacă se teme de o eventuală trădare din partea colegilor de partid, premierul a subliniat că fiecare parlamentar are libertatea de a decide cum votează.

”Acum, la moţiunea de cenzură, fiecare parlamentar poate să voteze sau să nu voteze. Are această libertate. Şi eu am încredere în colegii din Partidul Naţional Liberal, pentru că toate poziţionările partidului din ultima perioadă au fost luate după discuţii interne în care au fost diferite păreri într-o formă de acţiune sau alta. Dar la final a fost un vot covârşitor, în aşa fel încât, pe de o parte, să notificăm Partidul Social Democrat că o posibilă criză, acum o lună şi jumătate, nu aduce nimic României.

Să facem un apel la un comportament responsabil, la respectarea înţelegerilor pe care le-am făcut atunci când am realizat această coaliţie. La respectarea programului de guvernare”, a declarat Ilie Bolojan, la Rock FM.

Ce se întâmplă dacă apar negocieri cu PSD

a explicat că, indiferent de rezultatul moțiunii, partidele vor avea discuții în perioada următoare, iar deciziile vor fi luate în mod colectiv.

”Suntem în situaţia în care, indiferent ce se va întâmpla la această moţiune, săptămâna viitoare, partidele se vor întâlni, inclusiv PNL şi vor lua nişte decizii, funcţie de rezultatul acestei moţiuni. Asta înseamnă că vor fi dezbateri şi la final se va lua o decizie. Şi, indiferent ce funcţie ai într-un partid, indiferent dacă eşti într-un colegiu sau altul, într-un judeţ sau altul, a respecta decizia colectivă a majorităţii este un act de responsabilitate şi de normalitate. Şi eu voi respecta decizia pe care o să o ia colegii şi cred că asta vor face toţi cei care sunt membri ai Partidului Naţional Liberal şi vor urma această decizie”, a mai spus Ilie Bolojan, potrivit .

Ilie Bolojan avertizează: Există riscul unor opinii divergente în PNL?

Liderul liberal a recunoscut că, în timpul dezbaterilor interne, pot exista poziții diferite, însă consideră că partidul are o direcție clară.

”Asta nu înseamnă că în timpul dezbaterilor nu pot fi păreri divergente sau, într-o situaţie limită, unii dintre membrii unui partid, inclusiv al PNL, pot să considere că decizia partidului nu-i reprezintă şi că există alte soluţii. Dar, v-am spus, există cu siguranţă o masă critică, puternică în PNL, care a înţeles că dacă vrem să fim respectaţi, să rămânem un partid care are o relevanţă în politica românească, atunci lucrurile pe care le-am făcut prost în anii trecuţi nu mai trebuie să le repetăm”, a mai adăugat Bolojan.

Ce risc vede Bolojan pentru PNL

Premierul a avertizat că partidul ar putea pierde identitatea dacă ajunge să fie controlat din exterior sau să devină dependent de alte formațiuni.

”Ori decapitarea unui partid sau în momentul în care stabileşti conducerea unui partid în alte sedii decât în sediul acelui partid, înseamnă că acel partid devine un partid anexă, un partid de tip balama, al unui partid, iar Partidul Naţional Liberal, dacă nu şi-a învăţat lecţia şi ar accepta o asemenea situaţie, ar scrie pe el PNŢCD sau ALDE. Este evident acest lucru pentru că oamenii vor să aibă încredere în ceva în ce votează şi vor să vadă că, într-adevăr, acea grupare politică, totuşi, are o identitate, susţine anumite proiecte”, a mai spus prim-ministrul Bolojan.

De ce spune că poate apărea o nouă criză politică

În final, Ilie Bolojan a subliniat că pierderea încrederii între partenerii politici poate duce rapid la noi tensiuni.

”Nimeni, niciun om raţional nu are încredere că dacă mâine nu mai este premier Bolojan, cu un alt premier care nu are altceva de făcut decât să continue aceste lucruri, pentru că dacă nu continuăm lucrurile normale, să ne reducem cheltuielile, să îndeplinim jaloanele pe fondurile europene, să terminăm lucrările, să eliminăm risipa, ne vom întoarce de unde am plecat. Nu va dura două luni, trei luni de zile, patru luni de zile, până din nou se vor găsi motive de către PSD să constate că iar lucrurile nu merg bine, iar cineva este rău acolo.

Deci, odată ce s-a pierdut încrederea, nimeni nu mai are garanţii că nu se va genera o nouă criză politică. Şi cei care au generat-o, vă daţi seama, nu mai sunt în postura de a fi de încredere, pentru că au probat această neseriozitate, fugă de răspundere de mai multe ori până acum”, a mai spus președintele PNL.