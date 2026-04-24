Va dispărea CASS pentru pensii? Premierul României, Ilie Bolojan, a explicat motivele care au stat la baza deciziei de a introduce contribuția la sănătate (CASS) pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei. Șeful Executivului susține că sistemul nu mai putea funcționa în forma anterioară, în condițiile unui dezechilibru major între contribuabili și beneficiari.

De ce a fost introdus CASS pentru acele pensii mai mari de 3.000 de lei

Premierul a invocat presiunea uriașă asupra , generată de diferența dintre numărul celor care plătesc contribuții și cel al beneficiarilor.

„Am extins plata CASS pentru cetățenii români pentru că aveam 6,3 milioane de plătitori și 16 milioane de beneficiari și nu mai suporta sistemul. Acei 10%, cu tot respectul, fiecare om care ajunge în spital ar trebui să-i plătească. Nu funcționează lucrurile altfel”, a declarat Bolojan, la .

Măsura se aplică din august 2025 și vizează doar partea din pensie care depășește pragul de 3.000 de lei. Astfel, pentru o pensie de 4.000 de lei, contribuția CASS este de 100 de lei, calculată la diferența de 1.000 de lei. În cazul unei pensii de 5.000 de lei, suma datorată ajunge la 200 de lei.

Va renunța Guvernul la această taxă?

Întrebat dacă există posibilitatea eliminării contribuției, premierul a transmis un mesaj ferm: măsura este necesară pentru funcționarea sistemului sanitar.

„Erau 6,3 milioane de cetățeni plătitori și 16,5 milioane care beneficiau. Vrem ca spitalele din România să funcționeze? Vrem medici competenți și medicamente? Trebuie să existe o formă de contribuție. Acei 10% e o sumă, cu tot respectul, pe care fiecare om care ajunge în spital ar trebui să o plătească. Nu funcționează lucrurile altfel”, a mai explicat premierul.

Ce spune Bolojan despre persoanele vulnerabile

Șeful Guvernului a subliniat că anumite categorii au rămas protejate, inclusiv persoanele cu dizabilități, care nu au fost afectate de aceste modificări.

„Ajutoarele pentru persoanele cu dizabilități nu au fost tăiate, dar atunci când am extins plata CASS pentru cetățenii români pentru că aveam 6,3 milioane de plătitori și 16 milioane de beneficiari și nu mai suporta sistemul.

Persoanele cu dizabilități au rămas în continuare exceptate. Erau scutite de impozitul de proprietăți în totalitate și într-adevăr acum s-a introdus o plată, dar e o contribuție la bugetul local. Nu au fost tăiate ajutoarele.

Țara asta, ca să poată funcționa, are nevoie de niște echilibre financiare. Impozitele pe proprietate și cele locale sunt contribuții ale celor care locuiesc într-o localitate„, a aformat Bolojan.