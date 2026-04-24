FIFA provoacă noi controverse, în contextul din această vară. Site-ul de revânzare a biletelor, al forului internațional de s-a transformat într-o piață a speculanților și bișnițarilor.

FIFA în mijlocul unor controverse

În vreme ce anunța o cerere imensă de bilete pentru meciurile Cupei Mondiale, suporterii reclamau costurile uriașe ale acestora. Zlele trecute, grupul de consumatori Euroconsumers și organizația Football Supporters Europe, au depus o plângere împotriva FIFA, la Comisia Europeană. au acuzat forul mondial că abuzează de poziția dominantă în vânzarea biletelor pentru turneul final.

În plângere se arată că Federația deține un monopol complet asupra vânzării biletelor și folosește această poziție pentru a impune prețuri excesive și condiții dezavantajoase pentru fani. Reclamanții au acuzat că sunt foarte puține bilete la prețuri accsebil. Marea majoritate a cestora sunt foarte scumpe. De exemplu, biletele pentru finala Cupei Mondiale 2026 pornesc, de la peste 4.000 de dolari, potrivit plângerii,

În plus, se mai arată în plângerea suporterilor, la achiziția biletelor revândute pe site-ul oficial, costurile cresc chiar și cu 15% față de valoarea inițială. Cu alte cuvinte, au reclamat suporterii, site-ul de revânzare a biletelor s-a transformat într-un loc pentru speculanții care vor să profite de pe urma pasiunii pentru sportul rege.

Euroconsumers și Football Supporters Europe au solicitat Comisiei Europene să intervină pentru a impune mai multă transparență în procesul de vânzare a biletelor. Organizațiile cer introducerea unor plafoane pentru prețuri și adoptarea unor măsuri rapide.

Site-ul oficial, transformat în piață de speculanți

Confirmând reclamația depusă de organizațiile suporterilor europeni, pe site-ul de revânzare al FIFA, a apărut o ofertă de vânzare pentru patru bilete, la finala Cupei Mondiale, la un preț de puțin sub 2,3 milioane de dolari fiecare, relatează AP.

Forul internațional susține că nu controlează tranzacțiile și prețurile, punând la dispoziție doar o platformă pentru tranzacție. În schimb, forul mondial percepe o taxă de achiziție de 15% de la cumpărătorul fiecărui bilet și o taxă de revânzare de 15% de la vânzător. Cu alte cuvinte, organizația condusă de Gianni Infantino scoate cam 30% profit, de la vânzător și de la cumpărător.

Cele patru locuri sunt puse la vânzare, pentru 2.299.998,85 dolari, fiecare, la meciul din 19 iulie de pe MetLife Stadium din East Rutherford, New Jersey. Acestea sunt situate în spatele uneia dintre porți, la nivelul inferior al tribunei, în sectorul 124, rândul 45, locurile 33-36.

Un alt bilet pentru locul 33, situat la culoar, în sectorul 146, rândul 32 al nivelului inferior, considerat „standard cu acces facil”, a fost pus la vânzare pentru 207.000 de dolari. Un alt loc de categoria a doua, situat în ultimul rând al celui de-al treilea nivel superior, se vinde cu 138.000 de dolari. Este vorba despre locul 23, din sectorul 310, rândul 26. La câțiva metri distanță, pentru locul 21 se solicită 23.000 de dolari.

Prețuri uriașe pentru finala Cupei Mondiale organizată de FIFA

FIFA a pus în vânzare miercuri, 22 aprilie, noi loturi de bilete pe site-ul său oficial de vânzare directă. Biletele disponibile pentru finală costă 10.990 de dolari. Cele mai ieftine bilete pentru finala Cupei Mondiale, afișate joi 23 aprilie pe Marketplace, costau 10.923,85 dolari. Este vorba despre patru locuri, în spatele unei porți, în sectorul 323, rândul 23, locurile 13-16.

Locurile la semifinala din 14 iulie de la Arlington, Texas, s-au vândut cu prețul de 11.130 de dolari. Pentru cea de-a doua semifinală, din 15 iulie de la Atlanta, au fost afișate două prețuri, de 9.660 de dolari și 4.360 de dolari.

Prețurile pentru meciul de deschidere al SUA împotriva Paraguayului, din 12 iunie, de la Inglewood, California, ajung la 4.105 dolari, 2.735 dolari, 2.330 dolari și 1.940 dolari. Locurile pentru cel de-al doilea meci jucat de americani, împotriva Australiei, pe 19 iunie, la Seattle, costă 2.715 dolari. Biletele pentru ultimul meci al fazei grupelor al SUA împotriva Turciei, de pe 25 iunie, la Inglewood, costă 2.970 dolari și 1.345 dolari.

Biletele pentru meciul de deschidere al Canadei împotriva Bosniei și Herțegovinei, pe 12 iunie la Toronto, erau disponibile la prețurile de 3.360 dolari, 2.240 dolari, 1.645 dolari și 980 dolari. Organizația mondială nu a pus în vânzare direct bilete pentru meciul de deschidere al turneului, din 11 iunie, dintre Mexic și Africa de Sud, de la Mexico City.