Ion Țiriac se distanțează de imaginea clasică a luxului și opulenței, mizând pe o viziune mult mai simplă și autentică asupra vieții. La 86 de ani, , cu o avere estimată la aproximativ 2,3 miliarde de dolari, vorbește deschis despre alegerile sale. În viziunea lui, adevăratul lux nu ține de bani.

Ce înseamnă, de fapt, luxul pentru Ion Țiriac

Pentru , luxul nu înseamnă extravaganță, ci libertatea de a-și gestiona timpul și confortul. Deține trei aeronave private, pe care le utilizează constant pentru deplasările internaționale. Cu toate acestea, subliniază că alegerea nu ține de opulență, ci de eficiență și comoditate. Decizia de a evita zborurile comerciale a fost luată în urmă cu mai bine de 40 de ani.

Evitarea aeroporturilor aglomerate a devenit, în timp, un standard personal. Întrebat ce simte când este numit „miliardar”, Țiriac răspunde fără ocolișuri: „Nu ştiu despre ce vorbeşte lumea. Eu am fost bogat, o repet, în prima zi când am intrat într-un restaurant şi nu m-am uitat la preţul meniului. Eu sunt un om care nu are nevoie de extremităţi.

Singurul lux pe care îl am e să călătoresc cu avionul privat, nu îmi mai place să stau prin aeroporturi, o fac de 40 de ani. Am vreo trei avioane, dar mereu trebuie să mai repare unul, altul”, a transmis Ion Țiriac pentru gsp.ro.

Cum arată viața și prioritățile lui Ion Țiriac

Pentru fostul mare jucător de tenis, luxul nu se măsoară în opulență sau obiecte extravagante, ci în libertatea de a-și organiza timpul și în confortul personal. În timp, eficiența deplasărilor a devenit o prioritate pentru el. Evitarea disconfortului specific călătoriilor comerciale s-a transformat, practic, în singura formă de răsfăț constant pe care și-o oferă.

Este o abordare pragmatică, în care controlul asupra propriei vieți cântărește mai mult decât orice simbol exterior al bogăției. Dincolo de imaginea publică și de succesul financiar, este la fel de complexă.

Ion Țiriac are trei copii din relații diferite. Din relația cu Mikette von Issenberg are un fiu, Alexandru Ion Țiriac, iar din relația cu jurnalista de origine egipteană Sophie Ayad are doi copii, Karim și Ioana.