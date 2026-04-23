Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a vorbit în emisiunea „News Pass”, moderată de Laura Chiriac, la B1TV, despre planurile partidului de a iniția o moțiune de cenzură împotriva Executivului condus de Ilie Bolojan.

De ce a ales AUR data de 13 mai pentru moțiunea de cenzură

Potrivit lui Petrișor Peiu, și-a anunțat încă de acum două luni intenția de a depune moțiunea de cenzură în jurul datei de 13 mai. Alegerea momentului nu este întâmplătoare.

Formațiunea vrea ca dezbaterea moțiunii să coincidă cu publicarea datelor INS privind evoluția economică din primul trimestru. În opinia AUR, aceste cifre ar urma să confirme „trei trimestre de scădere economică” în mandatul actualului , idee care va reprezenta și tema centrală a demersului politic.

Ce spune Petrișor Peiu despre situația economică și conflictele din coaliție

Senatorul AUR susține că realitatea economică ar trebui să fie în centrul atenției publice, nu disputele politice dintre liderii coaliției.

„Eu vă pot spune ce știu eu. Noi am spus de două luni că vom depune moțiunea de cenzură cu intenția de a fi dezbătută în jurul datei de 13 mai, adică o vom depune undeva pe 4-5 mai.

Pe vremea aceea nu era nicio intenție a PSD-ului de a ieși de la guvernare și noi am spus că pe 13 mai este data la care Institutul Național de Statistică prezintă datele privind creșterea economică pe trimestru 1 al anului în curs. Deci vom contabiliza 3 trimestre de Guvern Bolojan, 3 trimestre de scădere economică. Asta este ideea, firul roșu al moțiunii pe care o pregătim. Cred că pentru populație și pentru firme, important este ce spune INS-ul și realitatea economică, nu certurile dintre Grindeanu și Bolojan, alea sunt niște chestii particulare.

Și nu cred că AUR ar trebui să renunțe la certurile dintre partenerii de coaliție. Asta este apanajul susținătorilor celor doi, ai lui Grindanu și ai lui Bolojan”.

Va susține AUR o moțiune depusă de PSD? Ce spune Petrișor Peiu

Peiu a transmis un mesaj clar social-democraților: parlamentarii AUR vor vota o moțiune de cenzură, indiferent cine o inițiază.

„Deci vă spun cu toată sinceritatea ceea ce știu. Astăzi, am vorbit cu câțiva dintre liderii PSD, care mi-au spus că ei nu au încredere în faptul că noi vom vota moțiunea lor și le-am spus de o sută de ori că poate să aibă certitudinea, cu probabilitate 100%, adică că toți parlamentarii AUR vor vota o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, indiferent că este depusă de PSD sau de noi, indiferent că este depusă mâine sau peste două săptămâni”.

Totodată, acesta a sugerat că în interiorul PSD ar putea exista ezitări sau calcule politice legate de momentul depunerii moțiunii.

Ce relație are AUR cu președintele României

Întrebat despre relația cu Nicușor Dan, liderul AUR a spus că partidul nu este informat cu privire la planurile acestuia.

“Acum știți bine că nu prea avem legături cu domnul președinte și nici nu ne informează pe noi cu privire la planurile de viitor. Deci nu cred că avem vreo legătură sau pot să vă dau eu vreun răspuns”, a spus Peiu întrebat dacă e adevărat că nu au fost chemați la consultările de la Cotroceni.

Mai mult, Peiu a criticat rolul șefului statului în actualul context politic:

“Nu pare a fi într-o haină de președinte, de mediator, domnul Nicușor Dan, pare mai degrabă a fi președintele coaliției de guvernare”.