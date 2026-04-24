Schimbări majore la pensiile militare. Anunțul lui Ilie Bolojan: „Va crește vârsta de pensionare”

Ana Maria
24 apr. 2026, 14:50
Schimbări majore la pensiile militare. Premierul României, Ilie Bolojan, a anunțat o posibilă reformă importantă în sistemul pensiilor militare, într-un moment în care presiunea pe bugetul public este tot mai mare. Șeful Executivului susține că România are nevoie de mai mulți contribuabili activi și de o recalibrare a vârstei de pensionare.

De ce vrea Guvernul să modifice pensiile militare

Premierul a explicat că actualul sistem de pensii nu poate funcționa sustenabil fără sprijin consistent de la bugetul de stat, în condițiile în care numărul contribuabililor este insuficient.

Pensiile militare și de pensii în general cât timp beneficiază oamenii de pensie după ce au ajuns vârsta de pensionare. Trebuie să discutăm foarte deschis, fondul de pensii dacă nu este alimentat de la bugetul de stat nu poate plăti pensiile. De ce se întâmplă asta? Sunt câteva fenomene. (…) Dacă vrem să avem un sistem echitabil, trebuie să avem mai mulți oameni care lucrează și oameni care lucrează mai mult.”, a declarat Bolojan la Europa FM.

Schimbări majore la pensiile militare. Va crește vârsta de pensionare în sistemul militar?

Una dintre cele mai importante schimbări vizate este majorarea vârstei de pensionare pentru anumite categorii profesionale, în special acolo unde aceasta este considerată prea scăzută.

„Vârsta medie de pensionare în România este de sub 70 de ani. Pentru aceste categorii care au vârsta de pensionare mai devreme va crește vârsta de pensionare. Vom încerca exact ca în legea de salarizare unitară. Astăzi, vârsta de pensionare (în sistemul militar -n.r) conform legii este de 48 de ani și trebuie crescut.”, a mai declarat premierul.

Ce se întâmplă cu stagiul minim de cotizare

Șeful Guvernului a subliniat că nu doar vârsta de pensionare este în vizor, ci și perioada minimă de contribuție, care ar putea fi ajustată pentru a reflecta mai bine realitatea economică.

Da nu poți să dai o vârstă. Una e să fii parașutist și alta e să fii în spate, la popotă. Stagiul minim de cotizare nu mai poate să rămână la 15 ani„, a spus Ilie Bolojan la Europa Fm.

Potrivit premierului, reformele sunt necesare pentru a crea un sistem mai echitabil și sustenabil, în care echilibrul dintre contribuabili și beneficiari să fie menținut pe termen lung. În lipsa acestor ajustări, presiunea pe bugetul de stat ar putea crește semnificativ.

