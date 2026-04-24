Șeful poliției, Thomas Morse Jr., a precizat că nu a fost un act de violență aleatoriu, ci „un dezacord între două grupuri de oameni”. El a avertizat însă că și persoane nevinovate s-au aflat în pericol. „Din păcate, în zonă au fost și persoane nevinovate care ar fi putut fi rănite”, a spus acesta. În urma incidentului, o persoană a murit, iar alte cinci au fost rănite. Bilanțul a fost actualizat după ce inițial autoritățile anunțaseră zece victime transportate la spital, dintre care cel puțin două au avut nevoie de intervenții chirurgicale. Poliția a confirmat că cinci persoane au fost arestate în legătură cu acest caz.

Ce spun autoritățile și ce măsuri au fost luate după incident

Ancheta este în plină desfășurare. Polițiștii au făcut apel la martori să trimită orice înregistrări video care ar putea ajuta la clarificarea incidentului.

Primarul din Baton Rouge, Sid Edwards, a transmis un mesaj ferm. „Pentru bătăușii care au făcut asta, vă vom prinde”, a spus edilul. La rândul său, guvernatorul statului Louisiana, Jeff Landry, a declarat că se coordonează cu forțele de ordine. El i-a avertizat pe oameni să evite zona. Totodată, a scris pe rețelele de socializare că „se roagă pentru cei afectați și este recunoscător pentru răspunsul rapid al polițiștilor la incident”.