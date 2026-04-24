Haos într-un mall din SUA. Schimb de focuri între două grupuri. Un mort, cinci răniți și mai multe arestări

Haos într-un mall din SUA. Schimb de focuri între două grupuri. Un mort, cinci răniți și mai multe arestări

Ana Beatrice
24 apr. 2026, 15:24
Sursă Foto: Captură Video/ Facebook - ABC World News Tonight with David Muir
O ceartă izbucnită într-un mall din SUA a degenerat rapid într-un schimb de focuri. În urma incidentului, o persoană a murit, iar alte cinci au fost rănite, informează BBC.

Cum a degenerat o ceartă într-un schimb de focuri într-un mall din SUA

O dispută izbucnită joi, în jurul prânzului, în zona de restaurante a unui mall din Baton Rouge a escaladat rapid într-un schimb de focuri cu urmări grave.

Șeful poliției, Thomas Morse Jr., a precizat că nu a fost un act de violență aleatoriu, ci „un dezacord între două grupuri de oameni”. El a avertizat însă că și persoane nevinovate s-au aflat în pericol. „Din păcate, în zonă au fost și persoane nevinovate care ar fi putut fi rănite”, a spus acesta.

În urma incidentului, o persoană a murit, iar alte cinci au fost rănite. Bilanțul a fost actualizat după ce inițial autoritățile anunțaseră zece victime transportate la spital, dintre care cel puțin două au avut nevoie de intervenții chirurgicale. Poliția a confirmat că cinci persoane au fost arestate în legătură cu acest caz.

Ce spun autoritățile și ce măsuri au fost luate după incident

Ulterior, bilanțul a fost revizuit la cinci răniți.

Thomas Morse Jr., a subliniat că nu a fost vorba despre un act de violență aleatoriu, ci despre „un dezacord între două grupuri de oameni”. Ancheta este în plină desfășurare. Polițiștii au făcut apel la martori să trimită orice înregistrări video care ar putea ajuta la clarificarea incidentului.

Primarul din Baton Rouge, Sid Edwards, a transmis un mesaj ferm. „Pentru bătăușii care au făcut asta, vă vom prinde”, a spus edilul. La rândul său, guvernatorul statului Louisiana, Jeff Landry, a declarat că se coordonează cu forțele de ordine. El i-a avertizat pe oameni să evite zona. Totodată, a scris pe rețelele de socializare că „se roagă pentru cei afectați și este recunoscător pentru răspunsul rapid al polițiștilor la incident”.

