Ilie Bolojan dă tonul epurărilor politice din ministere. Oamenii promovați de PSD vor fi evaluați de miniștrii interimari și concediați, acolo unde va fi cazul.

Într-un interviu la Europa FM, premierul a anunțat că, odată cu ieșirea de la va urma un nou val de din ministere. El a declarat că vor fi vizați oamenii aduși de PSD – dar nu și ai USR, PNL sau UDMR partide ce rămân la guvernare. Funcționarii promovați de social-democrați vor fi evaluați și concediați, bineînțeles, dă asigurări Ilie Bolojan, dacă se va dovedi că sunt incompetenți.

„Am spus şi în şedinţa de guvern de joi, de ieri, că fiecare ministru care va prelua noile portofolii trebuie să facă o analiză a oamenilor. Dacă sunt oameni care sunt incompetenţi sau rău intenţionaţi, trebuie să fie înlocuiţi. Scopul nu este să faci o acţiune antipolitică de pe zi pe alta, pentru că nu rezolvă problemele de fond. Scopul este ca oamenii competenţi să fie puşi la treabă, să fie respectaţi, să se lucreze cu ei, iar oamenii care sunt slabi, indiferent de culoarea politică, trebuie înlocuiţi din funcţii, sau oamenii care creează probleme”, a spus Bolojan.

Premierul susține că oamenii competenți vor fi menținuți pe funcție și puși să lucreze, lucru cam greu de crezut, având în vedere specificul vieții politice românești. Fiecare schimbare de guvern a fost însoțită de un val de epurări, cel puțin la nivelul funcțiilor de conducere. Aceasta pentru a face loc propriei clientele politice.

Este o practică specifică tuturor partidelor. Funcționarii considerați indezirabili, pentru că nu sunt de aceeași culoare politică cu șefii, sunt presați, hărțuiți și determinați să demisioneze. Competența lor este ultimul lucru care contează.

Premierul vorbește de licitații corecte

În intervenția pe care a avut-o, premierul Ilie Bolojan vorbește de necesitatea organizării unor corecte.

„E nevoie să faci licitaţii corecte, să ai contracte cu clauze asigurătorii ferme şi să le aplici şi evident să nu intri în combinaţie cu firmele respective. Am făcut asta timp de 20 de ani, ştiu care sunt regulile, dar asta ţine de fiecare autoritate contractantă. Acolo unde autoritatea contractantă nu respectă aceste reguli, atunci ori lucrările se lungesc, ori costă mult mai mult, sau vin parchetele să facă ordine” a spus Bolojan.

Deși vorbește despre achiziții corecte, premierul evită subiectul sensibil al microbuzelor achiziționate de Consiliul Județean Bihor, din finanțări europene, sub conducerea sa. Prețul de achiziție a fost de 218.000 de euro, în condițiile în care cel recomandat de UE, era de 80 – 90.000 de euro. Beneficiar al banilor a fost Aveuro International SRL, fiului șefei Organizației de Femei a PNL Prahova, apropiată a lui Iulian Dumitrescu, anchetat pentru corupție.

Cazul a fost relatat pe larg în presă, iar la presiunea opiniei publice, ministrul fondurilor europene, Dragoș Pîslaru, a cerut Corpului de Control al MIPE să verifice achizițiile. Rezultatele au fost șocante. Prețurile de achiziție au fost de trei – patru ori mai mari decât cele practicate pe piață. În acest context a fost sesizat Parchetul European Anticorupție care a demarat o anchetă.