B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Adrian Teampău
24 apr. 2026, 14:24
Cuprins
  1. Ilie Bolojan dă tonul epurărilor politice
  2. Premierul vorbește de licitații corecte

Ilie Bolojan dă tonul epurărilor politice din ministere. Oamenii promovați de PSD vor fi evaluați de miniștrii interimari și concediați, acolo unde va fi cazul. 

Ilie Bolojan dă tonul epurărilor politice

Într-un interviu la Europa FM, premierul a anunțat că, odată cu ieșirea PSD de la guvernare va urma un nou val de concedieri din ministere. El a declarat că vor fi vizați oamenii aduși de PSD – dar nu și ai USR, PNL sau UDMR partide ce rămân la guvernare. Funcționarii promovați de social-democrați vor fi evaluați și concediați, bineînțeles, dă asigurări Ilie Bolojan, dacă se va dovedi că sunt incompetenți.

„Am spus şi în şedinţa de guvern de joi, de ieri, că fiecare ministru care va prelua noile portofolii trebuie să facă o analiză a oamenilor. Dacă sunt oameni care sunt incompetenţi sau rău intenţionaţi, trebuie să fie înlocuiţi. Scopul nu este să faci o acţiune antipolitică de pe zi pe alta, pentru că nu rezolvă problemele de fond. Scopul este ca oamenii competenţi să fie puşi la treabă, să fie respectaţi, să se lucreze cu ei, iar oamenii care sunt slabi, indiferent de culoarea politică, trebuie înlocuiţi din funcţii, sau oamenii care creează probleme”, a spus Bolojan.

Premierul susține că oamenii competenți vor fi menținuți pe funcție și puși să lucreze, lucru cam greu de crezut, având în vedere specificul vieții politice românești. Fiecare schimbare de guvern a fost însoțită de un val de epurări, cel puțin la nivelul funcțiilor de conducere. Aceasta pentru a face loc propriei clientele politice.

Este o practică specifică tuturor partidelor. Funcționarii considerați indezirabili, pentru că nu sunt de aceeași culoare politică cu șefii, sunt presați, hărțuiți și determinați să demisioneze. Competența lor este ultimul lucru care contează.

Premierul vorbește de licitații corecte

În intervenția pe care a avut-o, premierul Ilie Bolojan vorbește de necesitatea organizării unor achiziții de bunuri și servicii corecte.

„E nevoie să faci licitaţii corecte, să ai contracte cu clauze asigurătorii ferme şi să le aplici şi evident să nu intri în combinaţie cu firmele respective. Am făcut asta timp de 20 de ani, ştiu care sunt regulile, dar asta ţine de fiecare autoritate contractantă. Acolo unde autoritatea contractantă nu respectă aceste reguli, atunci ori lucrările se lungesc, ori costă mult mai mult, sau vin parchetele să facă ordine” a spus Bolojan.

Deși vorbește despre achiziții corecte, premierul evită subiectul sensibil al microbuzelor achiziționate de Consiliul Județean Bihor, din finanțări europene, sub conducerea sa. Prețul de achiziție a fost de 218.000 de euro, în condițiile în care cel recomandat de UE, era de 80 – 90.000 de euro. Beneficiar al banilor a fost Aveuro International SRL,  fiului șefei Organizației de Femei a PNL Prahova, apropiată a lui Iulian Dumitrescu, anchetat pentru corupție.

Cazul a fost relatat pe larg în presă, iar la presiunea opiniei publice, ministrul fondurilor europene, Dragoș Pîslaru, a cerut Corpului de Control al MIPE să verifice achizițiile. Rezultatele au fost șocante. Prețurile de achiziție au fost de trei – patru ori mai mari decât cele practicate pe piață. În acest context a fost sesizat Parchetul European Anticorupție care a demarat o anchetă.

Tags:
Citește și...
Oana Gheorghiu, noi explicații despre inițiativa privind companiile de stat: Sunt conștientă că am deranjat multe interese – membri în CA-uri, amante și nepoți, contracte din care unii se îmbogățeau
Politică
Oana Gheorghiu, noi explicații despre inițiativa privind companiile de stat: Sunt conștientă că am deranjat multe interese – membri în CA-uri, amante și nepoți, contracte din care unii se îmbogățeau
Cum ar urma să arate noua lege a salarizării: Președintele, premierul și parlamentarii vor primi bani în plus. Ce sporuri și beneficii ar putea dispărea
Politică
Cum ar urma să arate noua lege a salarizării: Președintele, premierul și parlamentarii vor primi bani în plus. Ce sporuri și beneficii ar putea dispărea
Drulă: „Scumpirea călătoriilor la metrou e o măgărie PSD-istă”. Explicațiile
Politică
Drulă: „Scumpirea călătoriilor la metrou e o măgărie PSD-istă”. Explicațiile
Cine sunt „șobolanii din cămară”? Explicația dată de Ilie Bolojan: „Trebuie înțeles”
Politică
Cine sunt „șobolanii din cămară”? Explicația dată de Ilie Bolojan: „Trebuie înțeles”
Se elimină CASS pentru pensii? Bolojan clarifică situația: „10% e o sumă pe care fiecare om care ajunge la spital ar trebui să o plătească”
Politică
Se elimină CASS pentru pensii? Bolojan clarifică situația: „10% e o sumă pe care fiecare om care ajunge la spital ar trebui să o plătească”
Bolojan justifică creșterile de taxe și impozite locale. Premierul se laudă cu „știința de a guverna” pe banii românilor
Politică
Bolojan justifică creșterile de taxe și impozite locale. Premierul se laudă cu „știința de a guverna” pe banii românilor
Schimbări majore la pensiile militare. Anunțul lui Ilie Bolojan: „Va crește vârsta de pensionare”
Politică
Schimbări majore la pensiile militare. Anunțul lui Ilie Bolojan: „Va crește vârsta de pensionare”
Scad salariile bugetarilor? Ilie Bolojan, anunț important pentru cei care lucrează la stat
Politică
Scad salariile bugetarilor? Ilie Bolojan, anunț important pentru cei care lucrează la stat
Austeritate cu pensii speciale pentru deputați și senatori. Ce beneficii au foștii parlamentari la retragere
Politică
Austeritate cu pensii speciale pentru deputați și senatori. Ce beneficii au foștii parlamentari la retragere
Bișniță sub umbrela FIFA. Aproape 2,3 milioane de dolari, prețul unui bilet la finala Cupei Mondiale
Politică
Bișniță sub umbrela FIFA. Aproape 2,3 milioane de dolari, prețul unui bilet la finala Cupei Mondiale
Ultima oră
16:50 - Oana Gheorghiu, noi explicații despre inițiativa privind companiile de stat: Sunt conștientă că am deranjat multe interese – membri în CA-uri, amante și nepoți, contracte din care unii se îmbogățeau
16:33 - Laborator clandestin de cocaină descoperit în Italia. Trei persoane arestate, printre care doi români
16:30 - Cum ar urma să arate noua lege a salarizării: Președintele, premierul și parlamentarii vor primi bani în plus. Ce sporuri și beneficii ar putea dispărea
16:22 - Drulă: „Scumpirea călătoriilor la metrou e o măgărie PSD-istă”. Explicațiile
16:08 - Companiile duc recrutarea la extrem: interviuri cu detectorul de minciuni. Mărturia unei tinere din București care a trecut prin șocul testului poligraf
15:59 - Cine sunt „șobolanii din cămară”? Explicația dată de Ilie Bolojan: „Trebuie înțeles”
15:38 - Se elimină CASS pentru pensii? Bolojan clarifică situația: „10% e o sumă pe care fiecare om care ajunge la spital ar trebui să o plătească”
15:24 - Haos într-un mall din SUA. Schimb de focuri între două grupuri. Un mort, cinci răniți și mai multe arestări
15:13 - De ce marile lanțuri de poke bowl aleg exclusiv boluri de unică folosință din gama Estetik Packing?
14:58 - Bolojan justifică creșterile de taxe și impozite locale. Premierul se laudă cu „știința de a guverna” pe banii românilor