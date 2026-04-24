Austeritatea a fost impusă românilor de rând, de guvernul Bolojan, sub pretextul necesității recuperării pe care l-au produs politicienii.

Austeritatea ocolește nomenklatura politică

De la tribuna sau a parlamentului, reprezentanții Puterii îi apostrofau pe români pentru că au trăit bine, transmițându-le că a venit vremea să plătească nota de plată. Toată lumea va plăti, spunea Ilie Bolojan încruntându-și sprâncenile. În realitate, însă, nomenklatura politică, din care face parte și el, a fost scutită de plată. Chiar dacă este singura responsabilă pentru dezastru.

Nimeni nu s-a atins de veniturile politicienilor sau de subvențiile partidelor politice, decât de formă. Așa cum nimeni nu s-a atins de clientela politică sau de sinecuriștii de partid. Vorba ministrului Apărării Radu Miruță, nu te poți atinge de ei pentru că „au contracte beton”, spre deosebire de funcționarii de rând, vizați de concedieri în masă și tăieri salariale. Spre deosebire de sinecuriști, aceștia pot fi amenințați și hărțuiți, dacă și reclamă drepturile.

Cu sinecuriștii e mai greu, deoarece, dincolo de „contractele beton” fiecare are în spate un politician și o rețea clientelară ale căror interese le satisface. Or nu face să dai omul afară și să te cerți cu colegu’, chiar dacă este de la PSD. Pentru că, data viitoare s-ar putea să fie vizat sinecuristul tău.

Singurul „sacrificiu” pe care l-au acceptat politicienii, a fost să se taie din sumele forfetare. Dar nu din indemnizații sau alte beneficii. Astfel, fiecare parlamentar primea lunar câte 35.500 de lei, din care s-a tăiat 10%. Din suma respectivă, trebuie să justifice cu acte doveditoare doar cheltuirea a jumătate. Pentru restul, senatorii și deputații și-au dat derogare, prin propriul regulament, să facă evaziune fiscală.

Pensii speciale pentru specialii din Parlament

Odată ajuns în , orice senator și deputat, indiferent de partidul din care provine, beneficiază de o mulțime de , care nu sunt justificate nici de competență și nici de rezultatele muncii pe care le depun. Mare parte din legile adoptate sunt proaste și necesită modificări. A devenit un lait motiv ca parlamentarii, confruntați cu proiectele proaste pe care le transformă în legi să susțină că vor fi modificate.

Iar pentru că odată învățați cu viața bună de parlamentar, aleșii neamului nu mai pot reveni la un trai normal, și-au acordat privilegii financiare de care beneficiază și după încheierea mandatelor. Ajutoare de șomaj speciale, dar și pensii la fel de speciale, pe măsura statutului lor.

La Senat, conform Știri pe surse, foștii senatori ajung să încaseze, la retragerea din activitate, în funcție de numărul de mandate, până la 11.000 de lei pe lună. Potrivit sursei citate care invocă un răspuns primit de la biroul de presă al Senatului, în martie 2026, 272 de foști senatori și-au primit pensiile speciale. Acestora li se adaugă și alți 628 de foști deputați care primesc indemnizații similare.

În total sunt 900 de foști parlamentari care beneficiază de pensii speciale. Sumele variază, în funcție de numărul de mandate, de la 1.968 de lei și 10.951 de lei.