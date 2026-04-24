Acasa » Politică » Austeritate cu pensii speciale pentru deputați și senatori. Ce beneficii au foștii parlamentari la retragere

Austeritate cu pensii speciale pentru deputați și senatori. Ce beneficii au foștii parlamentari la retragere

Adrian Teampău
24 apr. 2026, 13:38
Austeritate cu pensii speciale pentru deputați și senatori. Ce beneficii au foștii parlamentari la retragere
Sursa foto: Captura video Antena 3 CNN
Cuprins
  1. Austeritatea ocolește nomenklatura politică
  2. Pensii speciale pentru specialii din Parlament

Austeritatea a fost impusă românilor de rând, de guvernul Bolojan, sub pretextul necesității recuperării deficitului bugetar pe care l-au produs politicienii.

Austeritatea ocolește nomenklatura politică

De la tribuna guvernului sau a parlamentului, reprezentanții Puterii îi apostrofau pe români pentru că au trăit bine, transmițându-le că a venit vremea să plătească nota de plată. Toată lumea va plăti, spunea Ilie Bolojan încruntându-și sprâncenile. În realitate, însă, nomenklatura politică, din care face parte și el, a fost scutită de plată. Chiar dacă este singura responsabilă pentru dezastru.

Nimeni nu s-a atins de veniturile politicienilor sau de subvențiile partidelor politice, decât de formă. Așa cum nimeni nu s-a atins de clientela politică sau de sinecuriștii de partid. Vorba ministrului Apărării Radu Miruță, nu te poți atinge de ei pentru că „au contracte beton”, spre deosebire de funcționarii de rând, vizați de concedieri în masă și tăieri salariale. Spre deosebire de sinecuriști, aceștia pot fi amenințați și hărțuiți, dacă și reclamă drepturile.

Cu sinecuriștii e mai greu, deoarece, dincolo de „contractele beton” fiecare are în spate un politician și o rețea clientelară ale căror interese le satisface. Or nu face să dai omul afară și să te cerți cu colegu’, chiar dacă este de la PSD. Pentru că, data viitoare s-ar putea să fie vizat sinecuristul tău.

Singurul „sacrificiu” pe care l-au acceptat politicienii, a fost să se taie din sumele forfetare. Dar nu din indemnizații sau alte beneficii. Astfel, fiecare parlamentar primea lunar câte 35.500 de lei, din care s-a tăiat 10%. Din suma respectivă, trebuie să justifice cu acte doveditoare doar cheltuirea a jumătate. Pentru restul, senatorii și deputații și-au dat derogare, prin propriul regulament, să facă evaziune fiscală.

Pensii speciale pentru specialii din Parlament

Odată ajuns în Parlament, orice senator și deputat, indiferent de partidul din care provine, beneficiază de o mulțime de privilegii și beneficii, care nu sunt justificate nici de competență și nici de rezultatele muncii pe care le depun. Mare parte din legile adoptate sunt proaste și necesită modificări. A devenit un lait motiv ca parlamentarii, confruntați cu proiectele proaste pe care le transformă în legi să susțină că vor fi modificate.

Iar pentru că odată învățați cu viața bună de parlamentar, aleșii neamului nu mai pot reveni la un trai normal, și-au acordat privilegii financiare de care beneficiază și după încheierea mandatelor. Ajutoare de șomaj speciale, dar și pensii la fel de speciale, pe măsura statutului lor.

La Senat, conform Știri pe surse, foștii senatori ajung să încaseze, la retragerea din activitate, în funcție de numărul de mandate, până la 11.000 de lei pe lună. Potrivit sursei citate care invocă un răspuns primit de la biroul de presă al Senatului, în martie 2026, 272 de foști senatori și-au primit pensiile speciale. Acestora li se adaugă și alți 628 de foști deputați care primesc indemnizații similare.

În total sunt 900 de foști parlamentari care beneficiază de pensii speciale. Sumele variază, în funcție de numărul de mandate, de la 1.968 de lei și 10.951 de lei.

14:17 - Premierul Estoniei cere interzicerea pe viață a soldaților ruși în Schengen: „Veți acești oameni lângă casa voastră?”
13:36 - Două doctorițe din Bihor, în vizorul anchetatorilor. Suspiciuni de rețete fictive și bani încasați ilegal
13:07 - Tensiuni în NATO: Statele Unite iau în calcul suspendarea Spaniei din Alianță. Cum reacționează premierul Pedro Sánchez
12:40 - Fost consilier prezidențial amendat și lăsat fără permis. Iulian Fota acuzat că a provocat scandal cu polițiștii rutieri
12:34 - Norvegia pregătește interdicția rețelelor sociale pentru minorii sub 16 ani
12:04 - Scandal la un liceu din Târgu Jiu. Un elev și-a amenințat colegul cu o macetă
12:00 - Alexandru Nazare schimbă din temelii ANAF. Ce se întâmplă cu sediile și cum vor fi afectați contribuabilii
11:36 - Românii cheltuie tot mai puțin. Declinul consumului indică lipsa de încredere în vremuri mai bune (Sondaj)
10:47 - Momente de panică pentru Tudor Gheorghe. A leșinat în camera de hotel din Iași și a ajuns de urgență la spital
10:43 - Statisticile oficiale confirmă declinul pieței auto. Cifra de afaceri s-a redus cu 3% în primele două luni