Bolojan, evaluat de un lider AUR! Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a intervenit în emisiunea „News Pass” de la B1TV, moderată de Laura Chiriac, unde a făcut o evaluare directă a premierului Ilie Bolojan, dar și a liderului PSD, Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă se numără printre cei care îl respectă pe actualul premier, senatorul AUR a nuanțat răspunsul, făcând diferența între stilul personal și activitatea politică.

“Dacă este să îl compar cu alți lideri PNL, pot să spun că este o persoană mult mai respectabilă, în sensul în care mie, personal, îmi place stilul lui auster, nu îmi place ce spune și ce face, dar stilul este ok și, pe de altă parte, este un om care s-a ferit să aibă exprimări grosolane și ticăloase, adică exprimarea lui a fost decentă”.

Petrișor Peiu a fost pus să acorde o notă de la 1 la 10 pentru activitatea lui Ilie Bolojan în fruntea Guvernului, iar răspunsul a venit cu o delimitare clară între performanță și comportament.

“Pentru ceea ce spune și ce face, i-aș da nota 6, pentru modul în care se comportă și cum este ca om, i-aș da nota 9”.

Cum îl caracterizează Peiu pe Sorin Grindeanu

În ceea ce îl privește pe liderul PSD, tonul a fost mult mai critic. Întrebat ce notă i-ar acorda lui Sorin Grindeanu pentru felul în care se prezintă ca om, Peiu a refuzat să ofere o evaluare numerică.

“Mult mai mică. Nu vreau să fac astfel de comparații, dar nici nu m-aș obosi să-i dau vreo notă. Adică sunt în PSD zeci de oameni mai decenți decât domnul Grindeanu și mai puțin agresivi, primitivi și aroganți”, a conchis Peiu.

De ce a ales AUR data de 13 mai pentru moțiunea de cenzură

Liderul senatorilor AUR a discutat pe B1 TV și despre planurile partidului de a iniția o moțiune de cenzură împotriva Executivului condus de Ilie Bolojan.

Potrivit lui Petrișor Peiu, și-a anunțat încă de acum două luni intenția de a depune moțiunea de cenzură în jurul datei de 13 mai. Alegerea momentului nu este întâmplătoare, ci legată direct de calendarul Institutul Național de Statistică.

Formațiunea vrea ca dezbaterea moțiunii să coincidă cu publicarea datelor privind evoluția economică din primul trimestru. În opinia AUR, aceste cifre ar urma să confirme „trei trimestre de scădere economică” în mandatul actualului , idee care va reprezenta și tema centrală a demersului politic.