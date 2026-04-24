Ilie Bolojan susține că a fost nevoie de pentru ca primăriile să aibă bani pentru . Premierul evită să vorbească, însă, despre lipsa măsurilor de reducere a risipei, bugetare.

Ilie Bolojan, despre majorarea taxelor și impozitelor locale

În interviul de la Europa FM, a vorbit despre majorarea de taxe și impozite locale, încercând să găsească o justificare pentru această măsură care a lovit greu în populația sărăcită de . Ilie Bolojan susține că românii trebuie să contribuie pentru ca primările să aibă bani de investiții în infrastructură.

„Impozitele pe proprietate, impozitele locale, în toată lumea sunt contribuţii ale celor care locuiesc într-o localitate, la utilităţile publice pe care primăria, cu bani mai mulţi sau mai puţini, mai bine sau mai prost, trebuie să le asigure. Aceasta este realitatea. Dar nu există, să ne înţelegem bine, şi eu o spun cu toată compasiunea şi cu toată înţelegerea, să asigurăm condiţii care sunt de nesustinut pentru un stat”, a arătat premierul.

În discursul său, Bolojan se laudă cu „știința de a guverna” care constă în a folosi la maximul resursele pe care le are la dispoziție. În realitate, Bolojan nu a administrat mai bine resursele pe care le avea la dispoziție ci a plasat povara fiscală pe umerii populației.

„În fapt, cum să vă spun eu, ştiinţa de a guverna este dată de a livra maxim posibil cu resursele pe care le ai. Şi aceasta este realitatea. România nu mai putea să meargă pe datele pe care le-a avut”, mai spus premierul.

„Rața șchioapă” a reformei administrative

Deși Ilie Bolojan o prezintă drept o măsură benefică, rezultat al „științei guvernării”, menită să aducă echilibru financiar, creșterea taxelor și impozitelor este doar „o rață șchioapă”. Măsura acționează doar asupra buzunarelor cetățenilor fără să reducă risipa banilor publici. Românii plătesc mai mult, dar nu au nici un control asupra sumelor cu care contribuie la bugetele locale.

Pentru o administrație eficientă și echilibrată este nevoie de mecanisme care să oprească risipa și să oblige autoritățile locale să prioritizeze cheltuielile în funcție de nevoile reale ale comunităților. Este nevoie de reguli care să blocheze achizițiile cu dedicație, la prețuri umflate sau așa zisele investiții care nu folosesc nimănui, executate doar pentru a tăia panglici electorale sau pentru a da de lucru firmelor de partid.

Totodată, este nevoie de reglementări și sancțiuni dure și clare pentru cei care își bat joc de banul public și care să oblige autoritățile locale să țină cont de problemele cetățenilor. Or, Bolojan nu vorbește despre aceste lucruri și nici nu pare dornic să le rezolve.

Mai mult, nici alegerile nu mai sunt o soluție pentru ca cetățenii să scape de primarii risipitori sau corupți. Așa cum sunt reglementate, într-un singur tur de scrutin, primarii în funcție pot manipula votul ca să se realeagă ori de câte ori au chef. Așa cum arată practica, este foarte greu să înlocuiești un baron local care are acces, vorba premierului, la resurse pe care le folosește la maxim pentru a se menține la putere.