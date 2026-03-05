B1 Inregistrari!
George Simion a primit subvenția de la stat pentru partid și a plecat în SUA. Șeful AUR susține că se vede cu apropiați ai lui Trump. De fapt, sunt niște politicieni de mâna a doua sau a treia

Adrian A
05 mart. 2026, 17:50
Sursa foto: Captura video Facebook / @George Simion
Cuprins
  1. Ținta falsă a lui George Simion în SUA
  2. Drumul lui Simion în SUA, subiect de ironii în Politico
  3. Cum prezintă Simion adunarea la care merge

George Simion e iarăși în SUA. Alături de 10 parlamentari AUR, Simion participă la evenimentul numit „Alianța Națiunilor Suverane”. Unde, spune el, vine elita apropiaților lui Trump. De fapt, sunt niște prezențe de mâna a doua.

Ținta falsă a lui George Simion în SUA

George Simion s-a dus în SUA să, după cum spune el, susțină cauza lui Călin Georgescu. Adică, „turul doi înapoi”. Sau, îmbrăcat în cuvinte multe și frumoase, „trebuie să ne concentrăm pe revenirea la voința poporului. Călin Georgescu trebuie să fie președintele României”.

Concret, George Simion merge în SUA să denigreze din nou România și să se plângă că nu mai e democrație și că alegerile libere au fost furate. Bineînțeles, călătoria se face tot pe banii statului pe care îl ponegrește. Că și-a luat subvenția pentru partid.

Dincolo de asta, relația lui Simion cu Călin Georgescu nu există. George Simion face această mascaradă în SUA doar pentru a se lipi de imaginea lui Călin Georgescu.

Simion știe că se bucură de simpatia a maxim 14% dintre români, cei care l-au votat în decembrie 2024. Restul voturilor pe care le-a câștigat în mai 2025 (41%) vin de la Călin Georgescu, căruia nu i s-a permis să mai candideze.

Drumul lui Simion în SUA, subiect de ironii în Politico

Potrivit publicației Politico, lansarea „Alianței Națiunilor Suverane” la care participă Goerge Simion în SUA e un eveniment de mică anvergură a populiștilor europeni și a unor aproape necunoscuți din Partidul Republican. Nici vorbă de voci puternice din UE sau din Statele Unite.

Politico spune că George Simion este cel mai răsărit lider populist din Europa care participă la „Alianța Națiunilor Suverane”.

„Miercuri seara, un grup de persoane care se autointitulează patrioți europeni a participat la o recepție în Washington, D.C., pentru a da startul unei conferințe de trei zile în cadrul căreia au putut să facă un selfie cu Mike Johnson, unul dintre cei mai puternici membri ai Partidului Republican.

Evenimentul deschide Alliance of Sovereign Nations, o conferință organizată de Anna Paulina Luna, membră a Congresului din Florida din partea Partidului Republican, și susținută de Turning Point USA, organizația politică conservatoare fondată de activistul asasinat Charlie Kirk.

Johnson este atracția principală. În rest, conferința este mai degrabă un eveniment de mică amploare, cu vorbitori secundari precum recentul candidat la președinția României, George Simion, și oficiali de rang mediu din Austria, Belgia, Georgia, Cipru, Croația, Serbia și Germania. Nu sunt menționați vorbitori din administrația Trump la eveniment. Un purtător de cuvânt al Casei Albe nu a răspuns solicitărilor de comentarii.”, scrie Politico, citat de jurnaliștii de la Newsweek România.

Cum prezintă Simion adunarea la care merge

„Alegerile corecte și libere sunt cheia, revenirea la puterea poporului român. Noi constituim alianțe, ne facem prieteni, suntem respectați aici, la Washington DC. În acest moment doar Administrația Trump și doar ideea de normalitate și lume liberă ne poate salva.”, clamează George Simion.

Însă, nu ne spune și cine îl respectă așa de tare în Statele Unite. Că de întâlnit, ne-am lămurit cu cine se întâlnește. Iar prin birourile lui Trump, greu de crezut că s-a auzit de Simion cel care vrea să pună România pe picioare.

