George Simion, liderul AUR, a tocat 100.000 de euro, bani publici, pentru o pretinsă reuniune de partid. Întâlnirea a avut loc la un hotel de 5 stele din Cluj, controlat de un personaj controversat.

AUR, reuniune pe banii publici de care a promis că nu se atinge

George Simion a convocat toți parlamentarii și liderii de filiale la Hotelul Platinia, cea mai exclusivistă locație din inima Ardealului, scrie 60m.

Reuniunea a costat circa 100.000 de euro, sumă achitată din subvenția pe care partidul o primește de la bugetul de stat. La fel și recenta deplasare extrem de scumpă și inutilă a unei delegații AUR, în frunte cu Simion, în Statele Unite. Simion a sperat să ajungă în preajma președintelui american Donald Trump, ajutat de o firmă de lobby, dar

Și toate acestea deși AUR a promis încă de la intrarea în Parlament că nu se va atinge de subvenția dată partidelor, deoarece consideră că acești bani sunt ai românilor și trebuie să ajungă la români.

Cine e patronul hotelului unde a avut loc reuniunea AUR

Hotelul Platinia este deținut de afaceristul Vasile „Sile” Pușcaș, fost ginere al lui Ioan Rus, baron PSD de Cluj și fost ministru în mai multe guverne.

mai notează că Pușcaș ar fi vizat de mai multe acuzații, printre care abuz de încredere prin fraudarea creditorilor cu consecințe deosebit de grave, complicitate la săvârșirea acestei infracțiuni, delapidare în formă continuată și tentativă la infracțiunea de delapidare.

Procurorii ar fi estimat prejudiciul la 22 de milioane de lei și ar fi pus sechestru pe bunuri ale afaceristului în valoare de circa 16 milioane de lei.