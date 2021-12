George Simion: „Am vorbit cu parlamentari de la PSD și PNL care au spus că nu votează certificatul verde. Se tem de oamenii din circumscripții”

Copreședintele AUR, George Simion, a declarat marți în emisiunea Bună, România, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, că nu se dorește adoptarea prin vot a proiectului privind introducerea certificatului verde, pentru că mulți parlamentari PNL și PSD se opun acetei măsuri. Din această cauză se merge pe asumarea răspunderii Guvernului, potrivit lui George Simion.

Acesta a comentat și protestul desfășurat marți în fața clădirii Parlamentului: „Am făcut un protest, într-o zi de muncă. După estimările noastre au fost 15.000 de oameni la toate intrările, i-am speriat un pic pe deputați. Nu au vrut să supună la vot respingerea Legii. Pe 8 noiembrie, prin votul tuturor partidelor, în afară de AUR, pe ordinea de zi este acest proiect, forma de certificat verde a lui Cîțu, împreună cu USR. Este ținut pe ordinea de zi. Ieri a ieșit domnul Ciolacu și a spus că va fi o asumare de răspundere.

Eu am vorbit cu parlamentari de la PSD, am vorbit cu parlamentari de la PNL și au spus că nu votează certificatul verde. Parlamentarii actualei puteri se tem de oamenii în circumscripție. Am foarte mulți parlamentari de la ambele partide care au spus nu votăm certificatul verde. Să îmi arătați mie dacă îndrăznește un parlamentar de Suceava să voteze așa ceva. Deși au majoritate nu vor să o voteze și să își asume răspunderea Guvernului”, a spus George Simion.