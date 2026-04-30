Acasa » Politică » Planul liberalilor pentru căderea lui Grindeanu: „Ori pică Bolojan, ori pierde PSD”. Cum vor să folosească moțiunea de cenzură

Adrian A
30 apr. 2026, 11:37
Sursa foto: Ilie Bolojan/Facebook
Cuprins
  1. Moțiunea de cenzură l-ar detrona pe Grindeanu
  2. Mesajul transmis către AUR: „Nu-l salvați pe Grindeanu”
  3. Senator PNL: „Este un moment de tip care pe care”
  4. Miza reală: cine iese slăbit după vot
  5. Bolojan confirmă negocierile, dar evită subiectul Grindeanu

Surse parlamentare susțin că PNL încearcă să folosească moțiunea de cenzură nu doar pentru salvarea Guvernului condus de Ilie Bolojan, ci și pentru slăbirea poziției lui Sorin Grindeanu în interiorul PSD. Liberalii ar fi discutat informal cu parlamentari AUR și le-ar fi prezentat un scenariu în care Grindeanu ar putea pierde șefia partidului dacă moțiunea eșuează și imaginea sa politică se erodează.

Moțiunea de cenzură l-ar detrona pe Grindeanu

Liberalii încearcă să transforme actuala moțiune de cenzură într-o lovitură politică directă pentru Sorin Grindeanu, nu doar într-o bătălie pentru supraviețuirea Guvernului condus de Ilie Bolojan. Surse parlamentare susțin că reprezentanți ai PNL au discutat cu parlamentari AUR și le-au prezentat un scenariu în care liderul PSD ar putea fi împins spre pierderea șefiei partidului.

Mesajul transmis către AUR: „Nu-l salvați pe Grindeanu”

Potrivit informațiilor apărute, liberalii le-ar fi explicat parlamentarilor AUR că PSD nu va intra la guvernare alături de ei, chiar dacă moțiunea trece, deoarece social-democrații preferă refacerea unei formule de putere împreună cu PNL.

În acest context, strategia sugerată ar fi fost ca AUR să nu forțeze căderea Guvernului, ci să lase criza să se consume în interiorul PSD, unde Grindeanu ar urma să suporte costul politic major. O eventuală erodare a imaginii sale i-ar putea aduce pierderea controlului asupra partidului.

Senator PNL: „Este un moment de tip care pe care”

Un senator liberal citat de stiripesurse.ro, descrie situația drept una decisivă: „ori cade Bolojan prin moțiune, ori Grindeanu pierde partidul”.

Această logică arată că PNL încearcă să transforme presiunea parlamentară într-un conflict intern pentru PSD. Dacă moțiunea nu produce efectul politic dorit de social-democrați, Grindeanu riscă să fie considerat principalul responsabil pentru eșec.

Miza reală: cine iese slăbit după vot

Pentru respingerea moțiunii, liberalii trebuie să convingă cel puțin 22 dintre semnatari să absenteze sau să nu voteze. Tocmai de aceea, negocierile din Parlament au devenit extrem de intense.

În paralel, PSD încearcă să își securizeze propriile voturi și să păstreze o rezervă de parlamentari care nu au semnat moțiunea, dar care pot interveni în ziua votului pentru a evita surprizele.

Bolojan confirmă negocierile, dar evită subiectul Grindeanu

Premierul Ilie Bolojan a admis că există discuții între parlamentari înaintea votului pe moțiune și a spus că astfel de negocieri sunt normale într-un asemenea moment politic.

Totuși, șeful Guvernului a evitat să comenteze direct scenariul privind înlăturarea lui Sorin Grindeanu din fruntea PSD.

Răsturnare de situație. Motivul pentru care mai mulți parlamentari POT au anunțat că nu vor vota moțiunea PSD-AUR
