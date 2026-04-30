Premierul Ilie Bolojan acuză existența unor blocaje majore în sistemul energetic, generate de practici tolerate de-a lungul timpului. Potrivit acestuia, accesul producătorilor reali este îngreunat de autorizații de racordare acordate unor companii fără activitate concretă.

Șeful Guvernului a descris situația drept una care afectează direct dezvoltarea sectorului energetic.

Cum s-a ajuns la blocarea accesului în sistemul energetic

Premierul susține că problema nu a fost una declarată oficial, ci s-a produs treptat, prin emiterea unor autorizații fără acoperire reală.

”Sistemele noastre guvernamentale au tolerat practic blocarea accesului furnizorilor în sistem. Cum au făcut asta? Nu anunţând că se blochează, ci eliberând autorizaţii de racordare scriptice doar, unor companii care nu au angajaţi. Unor companii care nu evoluează cu aceste proiecte, deci n-au de gând să le termine. Care doar le anunţă la vânzare au ajuns să le scoată la vânzare şi pe OLX, ca să ne dăm seama unde am ajuns. Dar practic se blochează sau se scumpeşte foarte mult accesul în sistem. Şi pentru că nu ai practic acces în sistemul energetic, nu ai cum să ai o creştere rapidă de producţie, ceea ce am avut în aceşti ani”, a declarat Ilie Bolojan, la Rock FM, potrivit .

Blocaje majore în energie! Ce arată cifrele despre autorizațiile de racordare

a prezentat și un dezechilibru major între capacitatea reală necesară și autorizațiile emise.

”Faţă de 9.000 de megawaţi cât are nevoie România maxim iarna, noi am eliberat autorizaţii de racordare de 80.000 de megawaţi şi încă 30.000 de megawaţi sunt în procesare la Transelectrica Deci, practic s-a blocat sistemul. Vrei să vii ca un producător serios? Avem astăzi producători serioşi, care vor să producă şi nu primesc avize tehnice de racordare, deşi au bani în spate, deşi sunt dispuşi să depună garanţii. Ori chiar n-a văzut nimeni timp de doi ani de zile această bătaie de joc faţă de un interes strategic al României, să ai pieţe de energie libere?”, a mai spus premierul.

Există complicități în sistem?

Ilie Bolojan a sugerat că situația este întreținută de interese economice și legături la nivel instituțional.

”Bineînţeles că din, din această situaţie de blocaj câştigă cine? Cine a făcut proiecte pe hârtie. Pentru că dacă te duci la Transelectrica să soliciţi, de exemplu, o racordare într-o anumită zonă, s-ar putea să primeşti un răspuns că nu se poate. Dar a doua, a treia zi e posibil să te sune cineva. «A, în zona respectivă avem noi un proiect, dar vă costă atâta. » Şi nu cred în oameni talentaţi care fac nişte proiecte geniale în aceste zone, care primesc autorizaţii repede, fără să existe tot felul de complicităţi acolo. Şi cu siguranţă sunt foarte multe complicităţi, aici sunt foarte mulţi bani transpolitic, transinstituţional şi un deranj este foarte mare”, a completat premierul.

Blocaje majore în energie! Ce reproșuri aduce companiei Hidroelectrica

Premierul a criticat și strategia Hidroelectrica, despre care spune că a mizat mai mult pe profit decât pe investiții.

”V-aş da un alt exemplu de ce înseamnă să îţi baţi joc de banul public nefăcând investiţii. Gândiţi-vă că Hidroelectrica în aceşti ani a făcut puţine investiţii. Au preferat să facă profituri, pentru că oricum apa în România curge de la deal la vale, deci trece prin hidrocentrale, prin baraje, în loc să facă investiţii. Şi gândiţi-vă că dacă lângă fiecare baraj care este pe cursul apei, nu în zona montană, care trebuie să funcţioneze, pentru că nu poţi opri apa, am fi montat de un an, doi nişte baterii de stocare, în aşa fel încât toată producţia între orele de la prânz să fie stocate şi să fie eliberată seara, ar fi însemnat profituri mai mari pentru Hidroelectrica şi ar fi însemnat preţuri cu 20 – 30% mai mici pe piaţa de energie din România pentru cetăţenii noştri”, a mai explicat Bolojan.

Ce spune premierul despre bonusurile din companie

În final, premierul a criticat și nivelul bonusurilor acordate în companie.

”Dar au preferat să ia bonusuri de performanţă în fiecare an pentru profiturile pentru care nu s-au zbătut de 150.000 – 180.000 de euro, pe lângă salariile mari pe care le au. În loc să facă aceste investiţii, dacă le-ar fi făcut, ar fi lăsat foarte multe spaţii, foarte puţine spaţii de tranzacţionat pe pieţe Şi cei care fac bani din operaţiuni care se întâmplă pe pieţele zilnice ar fi avut o marjă mult mai mică de mişcare şi preţul energiei ar fi scăzut. Sunt foarte multe zone de genul acesta”, a conchis premierul Bolojan.