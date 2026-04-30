AEP cere finalizarea proiectelor legislative electorale până în mai 2026. Ce se întâmplă cu finanțarea campaniilor electorale

Autoritatea Electorală Permanentă a anunțat că Legea partidelor politice și Legea privind finanțarea partidelor politice și a vor fi modificate, iar grupurile de lucru interne trebuie să finalizeze primele proiecte legislative până la sfârșitul lunii mai 2026.

Cum se schimbă finanțarea campaniilor electorale

Prin ordin al președintelui Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, a fost aprobat Planul de acțiune strategică al AEP pentru anul 2026, document care stabilește direcțiile prioritare de reformă instituțională, actualizare normativă, digitalizare, asigurarea integrității finanțării partidelor politice și consolidarea cooperării interinstituționale și internaționale.

În baza acestui plan au fost constituite grupuri de lucru interne responsabile de elaborarea principalelor acte normative necesare modernizării cadrului legislativ electoral și consolidării instituționale a autorității.

Planul prevede ca, până la sfârșitul lunii mai 2026, grupurile de lucru să finalizeze patru proiecte legislative prioritare.

„Până la sfârșitul lunii mai 2026, grupurile de lucru vor finaliza primele patru proiecte legislative: Legea partidelor politice; Legea privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale; Legea privind organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente; Legea pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2024/900 privind transparența și direcționarea către un public-țintă în publicitatea politică.”, arată Autoritatea Electorală Permanentă

Regulile UE privind publicitatea politică

Comunicatul AEP arată că unul dintre proiectele de lege vizează transpunearea și punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2024/900 al Parlamentului European și al Consiliului din 13.03.2024, care impune standarde de transparență și reguli privind vizarea unui public-țintă în publicitatea politică. Proiectul pentru aplicarea Regulamentului urmărește stabilirea unor măsuri naționale coerente cu normele europene.

În aplicare a Regulamentului (UE) 2024/900, Comisia Europeană a emis Regulamentul (CE) nr. 1410/2025 privind formatul, modelul și specificațiile tehnice ale etichetelor și ale notificărilor privind transparența materialelor publicitare politice, în conformitate cu articolele 11 și 12 din Regulamentul (UE) 2024/900, elemente menționate expres în planul AEP pentru realizarea legislației naționale.

Controlul finanțării campaniilor electorale

Potrivit , în perioada iunie–octombrie 2026 specialiștii autorității vor elabora proiectul de lege privind Codul electoral, un demers destinat armonizării și modernizării legislației electorale din România prin integrarea într-un cadru unitar a normelor referitoare la alegerile locale, parlamentare, prezidențiale, europarlamentare și referendumul.

Următorii pași specificați includ elaborarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu scopul consolidării mecanismelor de control și monitorizare a fluxurilor financiare, finalizarea procedurilor de control privind finanțarea activității curente a partidelor politice pentru perioada 2023-2025 și întocmirea rapoartelor de control, precum și elaborarea proiectului de lege privind partidele politice.

„Anul 2026 este, fără îndoială, un an al marilor proiecte legislative pentru Autoritatea Electorală Permanentă. Ne propunem să construim o instituție puternică, modernă și respectată care să garanteze integritatea proceselor electorale și încrederea cetățenilor în democrație.

Analizăm atent legislația electorală și bunele practici din state europene și din alte democrații consolidate, pentru ca și România să beneficieze de un cadru normativ modern, eficient și aliniat standardelor internaționale. Obiectivul nostru este clar: o legislație electorală transparentă și adaptată realităților actuale”, a declarat președintele AEP, Adrian Țuțuianu.