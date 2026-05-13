Ana Maria
13 mai 2026, 14:59
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Cine din PNL a sunat-o pe Lia Olguța Vasilescu
  2. Cum a răspuns Lia Olguța Vasilescu
  3. Ce acuzații i-a adus Grindeanu lui Ilie Bolojan

Grindeanu a spus cine din PNL a sunat-o pe Lia Olguța Vasilescu. Tensiunile dintre PSD și PNL continuă după schimburile de replici din ultimele zile. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a lansat miercuri noi atacuri la adresa premierului demis Ilie Bolojan, pe care l-a acuzat că induce în eroare opinia publică în privința situației economice și că a pus în aplicare un „plan de sărăcire națională”.

În cadrul conferinței de presă, șeful PSD a fost întrebat și despre controversa legată de presupusul apel telefonic dintre Lia Olguța Vasilescu și un lider liberal.

Cine din PNL a sunat-o pe Lia Olguța Vasilescu

Întrebat dacă știe cine a sunat-o pe primarul Craiovei din partea PNL, Sorin Grindeanu a oferit un răspuns direct. „Președintele PNL Prahova, Mircea Roșca”, potrivit G4Media.

Declarația vine după ce Ilie Bolojan a susținut, recent, că Lia Olguța Vasilescu ar fi contactat reprezentanți ai Partidului Național Liberal pentru a le transmite cum să procedeze după decizia formațiunii de a trece în opoziție.

Premierul demis a insistat că hotărârile luate în partid au fost adoptate în mod statutar.

Cum a răspuns Lia Olguța Vasilescu

Primarul Craiovei a respins acuzațiile formulate de Ilie Bolojan și a transmis că situația ar fi fost exact invers.

Lia Olguța Vasilescu a publicat pe Facebook o captură de ecran, care ar arăta mai multe apeluri primite, în încercarea de a-și susține poziția.

Și din nou e ca la Radio Erevan. Nu am sunat un lider PNL. Am fost sunată. P.S. Ați adoptat și vreo decizie privitoare la telefoanele dintre membrii PSD și PNL?”, este mesajul publicat de Lia Olguța Vasilescu.

Ce acuzații i-a adus Grindeanu lui Ilie Bolojan

În aceeași conferință, Sorin Grindeanu a continuat criticile la adresa fostului premier, acuzându-l că prezintă în mod eronat realitatea economică și bugetară a României.

Declarațiile vin pe fondul conflictului politic accentuat dintre PSD și PNL, după prăbușirea fostei formule de guvernare și repoziționarea liberalilor în opoziție.

