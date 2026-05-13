Acasa » Politică » Grindeanu: Bolojan a adus economia în comă și se adâncește în propriile minciuni. L-a demis INS-ul azi. Regretăm că nu am fost fermi mai devreme (VIDEO)

Traian Avarvarei
13 mai 2026, 14:26
Sorin Grindeanu, președintele PSD. Sursa foto: Captură video - Partidul Social Democrat / Facebook
Cuprins
  1. Grindeanu: Bolojan a aplicat un plan de sărăcire națională
  2. Grindeanu: Bolojan se adâncește în propriile minciuni privind deficitul

Sorin Grindeanu, liderul PSD, l-a acuzat pe premierul demis Ilie Bolojan (PNL) că a pus în aplicare un „plan de sărăcire națională” și că minte cu privire la deficitul bugetar al țării. Declarațiile au fost făcute în contextul în care Institutul Național de Statistică (INS) a anunțat că inflația a urcat în aprilie la 10,7% și că economia României a scăzut în primul trimestru al anului cu 1,7%, pe serie brută, față de aceeași perioadă din 2025.

Grindeanu: Bolojan a aplicat un plan de sărăcire națională

Liderul PSD a afirmat că Bolojan trebuie să plece „urgent, dar urgent” pentru că a adus România „într-un deșert economic”.

„România azi e în criză economică. Premierul Bolojan a dus România pe locul 2 în UE la scădere economică. În plus, avem inflație mai mare decât în Ucraina. Pe primul trimestru al acestui ai, inflația e mai mare decât în Ucraina, o țară aflată în război de 4 ani. Nici în pandemie situația n-a fost așa gravă și nici măcar în criza financiară din 2009.

Experimentul premierului demis Bolojan a fost ce vedem cu toții – un plan de sărăcire națională, inflație de aproape 11%, criză economică confirmată, scădere de 4,5% a economiei în cele 10 luni ale mandatului Bolojan, putere de cumpărare prăbușită mai ales la românii cu veniturile mici și medii.

De aceea, azi aș vrea să mă adresez românilor, nu armatei de bolofani. Vă rog să vă imaginați ce ar însemna încă 10 luni că această viziune economică sufocantă pentru români”, a declarat Grindeanu.

Acesta a continuat apoi exercițiul de imaginație: „Vă spun eu câteva date ce ar fi însemnat încă un an de guvernare de același tip. Probabil în jur de 300.000 de șomeri, vreo 120.000 de IMM-uri românești care pun lacătul pe ușă și, în special, politici economice care ar afecta tinerii, mai bine de o ar rămâne șomeri. Aceasta este, până la urmă, o rețetă a unui dezastru programat”.

Grindeanu: Bolojan se adâncește în propriile minciuni privind deficitul

„Dar, pe de altă parte, vedem cu tupeu cum premierul Bolojan, demis, se adâncește în propriile minciuni și ne spune cum a scăzut deficitul. Eu vă rog frumos să verificați cum s-a făcut acest lucru. S-a făcut printr-un artificiu contabil, pe care dumneavoastră l-ați analizat și l-ați argumentat foarte bine la sfârșitul anului trecut, un artificiu contabil și mai ales amânând plăți, pe scurt, punând povară pe bugetul de anul acesta.

Să știți că astăzi, și asta am discutat cu colegii în Biroul Permanent Național, văzând aceste cifre regret și regretăm că nu am fost și mai fermi mai devreme și că acest management prost nu l-am oprit mai devreme astfel încât dezastru la care asistăm astăzi să nu aibă această amploare.

Pe Ilie Bolojan nu l-a demis Parlamentul. L-a demis INS-ul astăzi prin ceea ce ne-a arătat ca date care nu pot fi contestate. Dar da, a fost demis de 281 de parlamentari, un record în istoria României.

Până la urmă astăzi, când vorbim, la 10 zile sau 9 zile de la moțiune, vedem o economie în comă, asta e radiografia la zi, dar totodată vedem circ și bălăcăreală”, a mai acuzat liderul PSD.

