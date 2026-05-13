Un nou raport publicat în SUA ridică semne de întrebare asupra viabilității proiectului „Golden Dome”, sistemul de apărare antirachetă promovat de administrația Donald Trump. Analiza arată că inițiativa ar putea deveni unul dintre cele mai costisitoare programe militare din istoria recentă a Americii, informează publicația .

Raportul CBO contrazice estimările prezentate de Trump privind Golden Dome

Potrivit Biroului Bugetar al Congresului, proiectul ar putea costa aproximativ 1,2 trilioane de dolari în următorii 20 de ani, de aproape șapte ori mai mult decât suma anunțată anterior de Donald Trump.

Președintele american susținuse că programul ar necesita în jur de 175 de miliarde de dolari și că ar putea deveni funcțional înainte de finalul mandatului său.

Experții americani spun însă că lipsa detaliilor tehnice privind infrastructura și tehnologiile utilizate face imposibilă o estimare precisă pe termen lung.

Sistemul ar urma să includă arme și tehnologii plasate în spațiu

„Golden Dome for America” este gândit ca un scut defensiv capabil să detecteze și să intercepteze în toate fazele unui posibil atac.

Planul include sisteme terestre, senzori avansați și tehnologii spațiale, inspirate parțial de modelul Iron Dome.

Administrația Trump susține că proiectul este necesar din cauza amenințărilor reprezentate de armele moderne dezvoltate de state rivale.

Opoziția critică investiția uriașă în situația actuală a Americii

Estimările uriașe privind costurile au provocat reacții dure în Congresul american.

Senatorul democrat Jeff Merkley a acuzat că proiectul riscă să devină o sursă masivă de profit pentru companiile din industria de apărare, pe cheltuiala contribuabililor americani.

În ciuda controverselor, Congresul a aprobat deja zeci de miliarde de dolari pentru dezvoltarea inițială a programului.