B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Experții americani pun sub semnul întrebării „Golden Dome”. Costurile estimate depășesc 1 trilion de dolari

Experții americani pun sub semnul întrebării „Golden Dome”. Costurile estimate depășesc 1 trilion de dolari

Răzvan Adrian
13 mai 2026, 15:22
Experții americani pun sub semnul întrebării „Golden Dome”. Costurile estimate depășesc 1 trilion de dolari
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. Raportul CBO contrazice estimările prezentate de Trump privind Golden Dome
  2. Sistemul ar urma să includă arme și tehnologii plasate în spațiu
  3. Opoziția critică investiția uriașă în situația actuală a Americii

Un nou raport publicat în SUA ridică semne de întrebare asupra viabilității proiectului „Golden Dome”, sistemul de apărare antirachetă promovat de administrația Donald Trump. Analiza arată că inițiativa ar putea deveni unul dintre cele mai costisitoare programe militare din istoria recentă a Americii, informează publicația AOL.

Raportul CBO contrazice estimările prezentate de Trump privind Golden Dome

Potrivit Biroului Bugetar al Congresului, proiectul ar putea costa aproximativ 1,2 trilioane de dolari în următorii 20 de ani, de aproape șapte ori mai mult decât suma anunțată anterior de Donald Trump.

Președintele american susținuse că programul ar necesita în jur de 175 de miliarde de dolari și că ar putea deveni funcțional înainte de finalul mandatului său.

Experții americani spun însă că lipsa detaliilor tehnice privind infrastructura și tehnologiile utilizate face imposibilă o estimare precisă pe termen lung.

Sistemul ar urma să includă arme și tehnologii plasate în spațiu

„Golden Dome for America” este gândit ca un scut defensiv capabil să detecteze și să intercepteze rachete în toate fazele unui posibil atac.

Planul include sisteme terestre, senzori avansați și tehnologii spațiale, inspirate parțial de modelul israelian Iron Dome.

Administrația Trump susține că proiectul este necesar din cauza amenințărilor reprezentate de armele moderne dezvoltate de state rivale.

Opoziția critică investiția uriașă în situația actuală a Americii

Estimările uriașe privind costurile au provocat reacții dure în Congresul american.

Senatorul democrat Jeff Merkley a acuzat că proiectul riscă să devină o sursă masivă de profit pentru companiile din industria de apărare, pe cheltuiala contribuabililor americani.

În ciuda controverselor, Congresul a aprobat deja zeci de miliarde de dolari pentru dezvoltarea inițială a programului.

Tags:
Citește și...
Uniunea Europeană pregătește schimbări majore pentru călătoriile cu trenul. Un singur bilet ar putea acoperi trasee operate de mai multe companii
Externe
Uniunea Europeană pregătește schimbări majore pentru călătoriile cu trenul. Un singur bilet ar putea acoperi trasee operate de mai multe companii
Șoc în restaurantele din Austria! „Taxa zgârcitului” lovește clienții. Vrei să împarți mâncarea? Pregătește portofelul!
Externe
Șoc în restaurantele din Austria! „Taxa zgârcitului” lovește clienții. Vrei să împarți mâncarea? Pregătește portofelul!
Real Madrid pregătește o reîmprospătare totală. Mourinho ar fi cerut trei transferuri înainte de revenire
Externe
Real Madrid pregătește o reîmprospătare totală. Mourinho ar fi cerut trei transferuri înainte de revenire
Zelenski acuză Rusia că lovește infrastructura civilă din Ucraina. „Peste o sută de drone sunt acum pe cerul nostru”
Externe
Zelenski acuză Rusia că lovește infrastructura civilă din Ucraina. „Peste o sută de drone sunt acum pe cerul nostru”
Un restaurant din Spania a introdus o taxă neobișnuită pentru clienții care exagerează cu mâncarea. Măsura a devenit virală în mediul online
Externe
Un restaurant din Spania a introdus o taxă neobișnuită pentru clienții care exagerează cu mâncarea. Măsura a devenit virală în mediul online
Angajații companiei Meta protestează împotriva supravegherii digitale. Cum contestă aceștia monitorizarea activității
Externe
Angajații companiei Meta protestează împotriva supravegherii digitale. Cum contestă aceștia monitorizarea activității
Decizie istorică în Italia: Cum a ajuns un copil să aibă o mamă și doi tați
Externe
Decizie istorică în Italia: Cum a ajuns un copil să aibă o mamă și doi tați
Marea Britanie își trimite navele și avioanele în Orientul Mijlociu. Londra vrea să protejeze una dintre cele mai importante rute petroliere din lume
Externe
Marea Britanie își trimite navele și avioanele în Orientul Mijlociu. Londra vrea să protejeze una dintre cele mai importante rute petroliere din lume
Poliția din Slovacia, acuzată de dublu standard după un scandal rutier. Un șef de comisariat a scăpat fără amendă după ce a fost prins cu 177 km/h
Externe
Poliția din Slovacia, acuzată de dublu standard după un scandal rutier. Un șef de comisariat a scăpat fără amendă după ce a fost prins cu 177 km/h
Fostul șef de cabinet al lui Zelenski contestă acuzațiile de corupție. Ce spune fostul oficial ucrainean în fața anchetatorilor
Externe
Fostul șef de cabinet al lui Zelenski contestă acuzațiile de corupție. Ce spune fostul oficial ucrainean în fața anchetatorilor
Ultima oră
16:36 - Ianca Simion a plecat singură „până la capătul lumii”. Motivul neașteptat pentru care tânăra a vrut să plece
16:32 - Meniu de protocol la Summitul B9 din București. Ce preparate au ajuns pe mesele oficialilor NATO
16:26 - Cât au plătit cinci români pentru un prânz în Thassos. Nota de plată a stârnit reacții pe internet
16:26 - Un important lider PNL desfiinează scenariul anticipatelor: „Bucuria nebunilor”
15:54 - Newsweek: Parlamentarii iau pensie specială de 6.269 lei. Primarii, pe lista de așteptare pentru pensii de 18.000 lei
15:53 - SAFE, prezentat de Radu Miruță drept soluția prin care România își modernizează Armata fără presiune imediată pe buget
15:53 - Turcan: Nu cred că există acum riscul de scindare a PNL / Cine trage preșul o dată, anume PSD, ți-l va trage și a doua oară și a treia oară și ar fi absurd să repetăm același scenariu
15:36 - Mihai Mărgineanu: Mă gândesc să-mi fac firma în altă țară! / Cu câți bani a mai rămas dintr-un concert, după ce a plătit taxele la stat
15:27 - Ungaria se abține la Summitul B9: refuză să semneze declarația care numește Rusia „cea mai mare amenințare la adresa securității”
15:04 - Kelemen Hunor: „Inflația peste 10% nu e generată de Guvern”. Pe cine vede vinovat și ce soluții propune