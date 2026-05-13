Fiica lui Răzvan Simion a vorbit despre cum a simțiți separarea părinților săi la doar 10 ani. A dezvăluit ce relație specială are cu tatăl său și planuri de viitor are.

Cum a perceput fiica lui Răzvan Simion divorțul celor doi

Ianca a mărturisit că divorțul nu a fost ușor de înțeles pentru ea la început, mai ales că avea doar 10 ani atunci când părinții săi s-au despărțit. Tânăra a explicat că, deși a fost o schimbare dificilă, a simțit mereu că dragostea părinților pentru ea și fratele ei a rămas aceeași.

„Ca orice schimbare, nu a fost ușoară. La început, nu înțelegeam ce se întâmplă, dar ce am știut mereu a fost că iubirea lor față de mine și față de fratele meu nu se va schimba niciodată”, a declarat Ianca Simion pentru .ro.

Cât de mult s-a schimbat Ianca după separarea părinților

Ianca are acum 21 de ani și recunoaște că evenimentele din familie și mutarea care a urmat au forțat-o să se maturizeze mult mai repede decât alți copii de vârsta ei.

Aceasta a explicat faptul că experiența divorțului a fost factorul decisiv care i-a conturat personalitatea actuală. În prezent, ea își concentrează energia pe studii și pe pasiunile sale artistice, fiind studentă în ultimul an la Timișoara.

„Totuși, cred că despărțirea lor și mutarea m-au făcut să mă maturizez mai repede, deși, oricum, de mică m-am simțit mai mult ca un «old soul»”, a mărturisit tânăra.

Cum și-a surprins familia

Deși susține că nu a avut o perioadă de rebeliune după divorț, Ianca a menționat un episod care a îngrijorat-o pe mama sa: a călătorit singură în Chile.

Tânăra consideră că pasiunea pentru explorare este o moștenire genetică de la ambii părinți și reprezintă modul ei principal de a găsi echilibrul. Ea preferă să se elibereze prin călătorii, fotografie și pictură, explorând lumea în propriul său ritm.

„Nu cred că am avut vreodată o perioadă cu adevărat rebelă. Bine… dacă o întrebați pe mama, plecarea mea singură «până la capătul lumii», în Chile, anul trecut, a fost cu siguranță un gest destul de rebel, dar eu nu înțeleg de ce îmi tot spune asta”, a declarat Ianca Simion.