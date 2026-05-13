Kelemen Hunor: „Inflația peste 10% nu e generată de Guvern”. Pe cine vede vinovat și ce soluții propune

Traian Avarvarei
13 mai 2026, 15:04
Kelemen Hunor, președintele UDMR. Sursa foto: Kelemen Hunor / Facebook
Kelemen Hunor a declarat că inflația de 10,7% anunțată de Institutul Național de Statistică (INS) nu e generată de Guvern, ci de războiul din Orientul Mijlociu și de consecințele economice ale acestuia. Liderul UDMR a explicat și ce măsuri ar lua el pentru a mai atenua din aceste efecte.

Cum explică liderul UDMR inflația de peste 10%

„Se văd efectele războiului din Orientul Mijlociu pe energie, fiindcă trebuie să recunoaștem că această inflație, în acest moment, nu este creată, generată de Guvernul României, este o chestiune regională. Noi, din acest punct de vedere, vrem, nu vrem, prețul motorinei, prețul benzinei, deja este în prețul serviciilor și în prețul produselor.

Deci, când avem o conjunctură atât de dificilă, sigur că putem analiza ce se poate face și trebuie să analizăm ce se poate face, dar nu trebuie să nu spunem lucrurilor pe nume. Această inflație, în primul rând, a fost creată de războiul din Orientul Mijlociu. Altfel eram undeva la 6 – 7%”, a declarat Kelemen Hunor, potrivit Agerpres.

Soluțiile propuse de Kelemen Hunor

Președintele UDMR a afirmat apoi că, în opinia sa, soluțiile ar fi reducerea TVA, atragerea investitorilor străini și diminuarea cheltuielilor statului.

„Majorarea TVA în niciun caz. Eu m-aș gândi foarte serios la a reduce TVA-ul un pic. (…) Da, deci eu m-aș duce spre a reduce TVA-ul și spre a face mai atractivă România pentru investiții care se retrag din Orientul Îndepărtat, din Asia spre Europa, fiindcă lanțurile de producție se vor apropia de Europa în foarte multe domenii.

Deci, eu aș căuta să atrag investitori, fiindcă fără locuri de muncă, fără o garanție de a păstra economia funcțională n-ai cum să găsești o soluție. Soluția magică nu există. Și reducerea cheltuielilor la nivelul statului – da, acolo mai e mult de făcut”, a mai declarat Kelemen Hunor.

