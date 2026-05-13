Valeriu Iftime desființează scenariul anticipatelor

Bazându-se pe intensa campanie de propagandă de care beneficiază , în media și în online, apropiații săi flutură în aceste zile ideea alegerilor anticipate. Din ce în ce mai multe voci din tabăra premierului demis insistă că alegerile sunt cea mai bună soluție în actualul context. Acest scenariu i-ar permite lui Bolojan să se mențină mai multă vreme la Palatul Victoria, ca interimar și să organizeze scrutinul, în avantajul lui.

Unul dintre cei mai importanți lideri ai PNL, Valeriu Iftime, președintele Consiliului Județean Botoșani desființează acest scenariu. El crede că această idee ar trebui eliminată din discuţiile politice. În opinia sa, alegerile anticipate, organizate acum, ar implica costuri foarte mari și ar genera un haos mai mare decât oricând.

„Alegerile anticipate sunt ca schimbarea şefului, adică bucuria nebunilor. E din nou un haloimas naţional, campanie, iar cheltuim bani, iar facem promisiuni, iar facem compromisuri. În momentul acesta, alegerile anticipate ar produce un haos mai mare decât oricând, iar de asta nu avem nevoie acum. De asta, cred că alegerile anticipate ar trebui eliminate din start”, a afirmat Iftime, conform Agerpres.

Șanse minime pentru un guvern Bolojan 2

În acest context, președintele PNL Botoșani, Valeriu Iftime, susțin că și-ar dori un Guvern Bolojan 2, însă, realist vorbind, nu crede că acest lucru ar fi realizabil. El a comentat, astfel, dorința taberei Bolojan, care pune presiune pe pentru a-l renominaliza pe premierul demis pentru u nou mandat de premier.

Strategia lor are la bază o lovitură de forță în Parlament, iar nu coagularea unei majorități în jurul lui Bolojan. De altfel, PNL și USR s-au dovedit incapabili să coaguleze o majoritate parlamentară, care să blocheze moțiunea de cenzură. Și aceasta, în ciuda faptului că au încercat să atragă de partea lor parlamentari AUR.

„Mi-aş dori, da nu cred. E foarte greu, pentru că s-a creat o luptă între PSD, în ansamblul lui, şi domnul Bolojan şi dacă se bat PSD şi USR contra domnului Bolojan, sunt mai mulţi decât noi”, a adăugat Iftime.

Pe de altă parte, critică decizia Biroului Politic Național al partidului care a decis să treacă în opoziție. El susţine că PNL trebuie să rămână la guvernare și să se implice în gestionarea situației.