Cât au plătit cinci români pentru un prânz în Thassos. Nota de plată a stârnit reacții pe internet

Ana Beatrice
13 mai 2026, 16:26
Sursă Foto: magnific.com
Cuprins
  1. Cât au plătit cinci români pentru un prânz în Thassos
  2. Ce spun românii despre prețurile din Grecia și de pe litoralul românesc
  3. De ce aleg românii Thassos în 2026

Grecia se află în continuare în topul preferințelor românilor pentru vacanțele de vară. Thassos atrage an de an turiști datorită prețurilor accesibile și serviciilor apreciate.

Pe litoralul românesc, tot mai mulți se plâng de costurile ridicate din restaurante. În schimb, în insula grecească, mulți spun că încă se poate mânca bine la prețuri rezonabile.

Cât au plătit cinci români pentru un prânz în Thassos

O notă de plată din Thassos a atras atenția românilor care își planifică vacanța pentru vara lui 2026. Experiența unui turist a devenit rapid subiect de discuție pe grupul de Facebook „Forum Thassos”. Acesta a povestit cât a plătit pentru un prânz complet la Taverna Sakis, situată chiar lângă plajă, în Skala Rachoni.

Masa a inclus mai multe preparate din pește și fructe de mare considerate premium, printre care mix fish, doradă, caracatiță și barbuni. Pe lângă acestea, turiștii au comandat băuturi, desert și garnituri tradiționale grecești.

„Ieri cină la munte, azi prânz la mare, lângă plajă, la Taverna Sakis din Skala Rachoni. Cam așa a arătat ședința de azi, unde am pus calea la țară. Și am avut poftă de mix fish, doradă, caracatiță și barbuni. Și dacă le-a plăcut mult ieri, fetele au cerut și azi cartofi cu ouă deasupra. Toate foarte bune! 118 euro cu tot cu pâine, skordalia, desert, vin și bere, în 5 oameni”, a scris acesta pe grupul dedicat insulei Thassos.

În final, cei cinci turiști au plătit aproximativ 118 euro pentru întreaga masă. Asta înseamnă în jur de 120 de lei de persoană pentru un prânz complet servit chiar pe malul mării. În nota de plată au fost incluse și produse oferite din partea casei, precum pâine, skordalia și desert, un gest întâlnit frecvent în tavernele grecești.

Ce spun românii despre prețurile din Grecia și de pe litoralul românesc

Mulți români au comparat imediat suma cu prețurile de pe litoralul românesc. În stațiuni populare precum Mamaia Nord sau Eforie, o masă similară pentru cinci persoane poate ajunge cu ușurință la 800–1.000 de lei. Costurile cresc rapid, mai ales atunci când meniul include fructe de mare, băuturi și desert. În multe restaurante, doar un platou cu fructe de mare depășește 300 de lei, iar nota finală crește rapid odată cu băuturile și garniturile.

În schimb, în Grecia, mulți turiști spun că porțiile sunt mai generoase, iar experiența este mai relaxată. În majoritatea tavernelor, clienții primesc adesea pâine, desert sau gustări tradiționale fără cost suplimentar. În cazul acestei mese din Thassos, în nota de plată au fost incluse și skordalia, vinul și berea. Skordalia este una dintre garniturile tradiționale grecești, preparată din cartofi și usturoi, foarte apreciată alături de pește și fructe de mare.

Diferențele de preț și de servicii îi fac pe mulți români să compare vacanțele din Grecia cu cele de pe litoralul românesc. Mulți spun că, deși drumul este mai lung, concediul ajunge să fie mai avantajos în Grecia.

De ce aleg românii Thassos în 2026

Thassos se menține și în 2026 printre destinațiile preferate de vacanță ale românilor. Insula atrage an de an mii de turiști datorită distanței relativ mici față de România, prețurilor accesibile și atmosferei relaxate. Mulți aleg să plece cu mașina personală, iar drumul poate fi făcut într-o singură zi, în funcție de orașul din care pornesc.

Comparativ cu alte insule grecești considerate mai exclusiviste și mai costisitoare, Thassos oferă în continuare variante convenabile atât pentru cazare, cât și pentru mesele la restaurant. Tocmai de aceea, familiile cu copii, dar și grupurile de prieteni, aleg tot mai des această destinație pentru concediile de vară.

Pe lângă prețurile considerate rezonabile, turiștii spun că apreciază plajele curate, mâncarea gustoasă, porțiile generoase și ospitalitatea specifică grecilor, care transformă vacanța într-o experiență relaxantă și accesibilă.

