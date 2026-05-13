B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » SAFE, prezentat de Radu Miruță drept soluția prin care România își modernizează Armata fără presiune imediată pe buget

SAFE, prezentat de Radu Miruță drept soluția prin care România își modernizează Armata fără presiune imediată pe buget

Răzvan Adrian
13 mai 2026, 15:53
SAFE, prezentat de Radu Miruță drept soluția prin care România își modernizează Armata fără presiune imediată pe buget
Sursă Foto: Facebook - Radu Miruţă
Cuprins
  1. România caută finanțare mai ieftină pentru programele de înzestrare
  2. MApN vrea producție militară și locuri de muncă în România
  3. Evenimentul BSDA 2026, platformă regională pentru industria de apărare

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, susține că programul european SAFE poate deveni una dintre cele mai avantajoase variante de finanțare pentru modernizarea Armatei României. Oficialul a transmis mesajul în cadrul evenimentului BSDA 2026, dedicat industriei de apărare și aerospațiale.

România caută finanțare mai ieftină pentru programele de înzestrare

Potrivit declarațiilor publicate de Agerpres, Radu Miruță a explicat că programul SAFE oferă condiții de finanțare considerate mult mai avantajoase decât împrumuturile externe clasice.

Ministrul a precizat că România ar putea accesa fonduri cu dobânzi de maximum 3%, perioade de rambursare de până la 45 de ani și un termen de grație de 10 ani, ceea ce ar însemna că plata efectivă ar începe abia din 2035.

În contextul războiului din apropierea granițelor României, oficialul a transmis că modernizarea armatei rămâne o prioritate pentru statul român.

MApN vrea producție militară și locuri de muncă în România

Radu Miruță a afirmat că programul SAFE nu înseamnă doar achiziții militare, ci și dezvoltarea industriei locale de apărare.

Ministrul a declarat că producătorii interesați de contracte vor trebui să accepte localizarea producției în România, pentru ca investițiile să genereze și locuri de muncă pe plan intern.

În același timp, acesta a avertizat că autoritățile nu vor accepta majorări artificiale de prețuri din cauza presiunii generate de contextul geopolitic.

„Statul român nu va plăti mai mult decât ceea ce este corect”, a transmis ministrul interimar al Apărării, într-o postare pe rețelele de socializare, citat de către Agerpres.

Evenimentul BSDA 2026, platformă regională pentru industria de apărare

Declarațiile au fost făcute la deschiderea celei de-a zecea ediții a „Black Sea Defense and Aerospace – BSDA 2026”, eveniment dedicat cooperării în domeniul securității și industriei militare.

Potrivit lui Radu Miruță, tehnologia schimbă rapid modul în care sunt purtate conflictele moderne, iar lecțiile războiului din regiune obligă statele să accelereze procesele de modernizare și coordonare militară.

Oficialul a insistat că programul SAFE reprezintă doar una dintre componentele strategiei de înzestrare, Armata României urmând să continue și alte programe de investiții pe termen lung.

Tags:
Citește și...
Meniu de protocol la Summitul B9 din București. Ce preparate au ajuns pe mesele oficialilor NATO
Politică
Meniu de protocol la Summitul B9 din București. Ce preparate au ajuns pe mesele oficialilor NATO
Un important lider PNL desfiinează scenariul anticipatelor: „Bucuria nebunilor”
Politică
Un important lider PNL desfiinează scenariul anticipatelor: „Bucuria nebunilor”
Turcan: Nu cred că există acum riscul de scindare a PNL / Cine trage preșul o dată, anume PSD, ți-l va trage și a doua oară și a treia oară și ar fi absurd să repetăm același scenariu
Politică
Turcan: Nu cred că există acum riscul de scindare a PNL / Cine trage preșul o dată, anume PSD, ți-l va trage și a doua oară și a treia oară și ar fi absurd să repetăm același scenariu
Ungaria se abține la Summitul B9: refuză să semneze declarația care numește Rusia „cea mai mare amenințare la adresa securității”
Politică
Ungaria se abține la Summitul B9: refuză să semneze declarația care numește Rusia „cea mai mare amenințare la adresa securității”
Experții americani pun sub semnul întrebării „Golden Dome”. Costurile estimate depășesc 1 trilion de dolari
Externe
Experții americani pun sub semnul întrebării „Golden Dome”. Costurile estimate depășesc 1 trilion de dolari
Kelemen Hunor: „Inflația peste 10% nu e generată de Guvern”. Pe cine vede vinovat și ce soluții propune
Politică
Kelemen Hunor: „Inflația peste 10% nu e generată de Guvern”. Pe cine vede vinovat și ce soluții propune
Sorin Grindeanu a dezvăluit numele. Cine din PNL a sunat-o, de fapt, pe Lia Olguța Vasilescu
Politică
Sorin Grindeanu a dezvăluit numele. Cine din PNL a sunat-o, de fapt, pe Lia Olguța Vasilescu
Grindeanu: Bolojan a adus economia în comă și se adâncește în propriile minciuni. L-a demis INS-ul azi. Regretăm că nu am fost fermi mai devreme (VIDEO)
Politică
Grindeanu: Bolojan a adus economia în comă și se adâncește în propriile minciuni. L-a demis INS-ul azi. Regretăm că nu am fost fermi mai devreme (VIDEO)
PNL și USR propun schimbarea regulilor pentru liceele tehnologice. Elevii ar putea obține mai devreme o calificare profesională
Politică
PNL și USR propun schimbarea regulilor pentru liceele tehnologice. Elevii ar putea obține mai devreme o calificare profesională
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, intenţionează să supună votului Consiliului General al Capitalei o majorare a biletului STB de la 3 la 5 lei, dar abia după reorganizarea companiei de transport
Politică
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, intenţionează să supună votului Consiliului General al Capitalei o majorare a biletului STB de la 3 la 5 lei, dar abia după reorganizarea companiei de transport
Ultima oră
16:36 - Ianca Simion a plecat singură „până la capătul lumii”. Motivul neașteptat pentru care tânăra a vrut să plece
16:32 - Meniu de protocol la Summitul B9 din București. Ce preparate au ajuns pe mesele oficialilor NATO
16:26 - Cât au plătit cinci români pentru un prânz în Thassos. Nota de plată a stârnit reacții pe internet
16:26 - Un important lider PNL desfiinează scenariul anticipatelor: „Bucuria nebunilor”
15:54 - Newsweek: Parlamentarii iau pensie specială de 6.269 lei. Primarii, pe lista de așteptare pentru pensii de 18.000 lei
15:53 - Turcan: Nu cred că există acum riscul de scindare a PNL / Cine trage preșul o dată, anume PSD, ți-l va trage și a doua oară și a treia oară și ar fi absurd să repetăm același scenariu
15:36 - Mihai Mărgineanu: Mă gândesc să-mi fac firma în altă țară! / Cu câți bani a mai rămas dintr-un concert, după ce a plătit taxele la stat
15:27 - Ungaria se abține la Summitul B9: refuză să semneze declarația care numește Rusia „cea mai mare amenințare la adresa securității”
15:22 - Experții americani pun sub semnul întrebării „Golden Dome”. Costurile estimate depășesc 1 trilion de dolari
15:04 - Kelemen Hunor: „Inflația peste 10% nu e generată de Guvern”. Pe cine vede vinovat și ce soluții propune