Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, susține că programul european SAFE poate deveni una dintre cele mai avantajoase variante de finanțare pentru modernizarea Armatei României. Oficialul a transmis mesajul în cadrul evenimentului BSDA 2026, dedicat industriei de apărare și aerospațiale.

România caută finanțare mai ieftină pentru programele de înzestrare

Potrivit declarațiilor publicate de Agerpres, Radu Miruță a explicat că programul SAFE oferă condiții de finanțare considerate mult mai avantajoase decât externe clasice.

Ministrul a precizat că România ar putea accesa fonduri cu dobânzi de maximum 3%, perioade de rambursare de până la 45 de ani și un termen de grație de 10 ani, ceea ce ar însemna că plata efectivă ar începe abia din 2035.

În contextul războiului din apropierea granițelor României, oficialul a transmis că modernizarea armatei rămâne o prioritate pentru statul român.

MApN vrea producție militară și locuri de muncă în România

Radu Miruță a afirmat că programul SAFE nu înseamnă doar achiziții militare, ci și dezvoltarea industriei locale de apărare.

Ministrul a declarat că producătorii interesați de contracte vor trebui să accepte localizarea producției în România, pentru ca investițiile să genereze și locuri de muncă pe plan intern.

În același timp, acesta a avertizat că autoritățile nu vor accepta majorări artificiale de prețuri din cauza presiunii generate de contextul .

„Statul român nu va plăti mai mult decât ceea ce este corect”, a transmis ministrul interimar al Apărării, într-o postare pe rețelele de socializare, citat de către .

Evenimentul BSDA 2026, platformă regională pentru industria de apărare

Declarațiile au fost făcute la deschiderea celei de-a zecea ediții a „Black Sea Defense and Aerospace – BSDA 2026”, eveniment dedicat cooperării în domeniul securității și industriei militare.

Potrivit lui Radu Miruță, tehnologia schimbă rapid modul în care sunt purtate conflictele moderne, iar lecțiile războiului din regiune obligă statele să accelereze procesele de modernizare și coordonare militară.

Oficialul a insistat că programul SAFE reprezintă doar una dintre componentele strategiei de înzestrare, Armata României urmând să continue și alte programe de investiții pe termen lung.