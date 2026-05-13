Liderii reuniți la București pentru summitul Bucharest Nine au discutat despre securitatea regiunii, sprijinul pentru Ucraina și viitorul NATO, însă protocolul diplomatic a atras la rândul său atenția. Dincolo de întâlnirile oficiale și sesiunile strategice, meniul pregătit pentru șefii de stat și de guvern a oferit o imagine interesantă despre preferințele culinare ale unor dintre cei mai importanți oficiali ai Alianței.

Ce au găsit liderii NATO în meniul pregătit la summit

Organizatorii au ales un meniu inspirat din gastronomia internațională, construit în jurul unor preparate asociate protocolului de nivel înalt și bucătăriei fine dining. Felul principal a inclus friptură de vită și foie gras, preparat considerat de mulți un simbol al rafinamentului culinar francez.

Masa oficială a continuat cu un desert delicat, mousse de piersică, servit invitaților după felul principal. Potrivit unor surse participante la eveniment, meniul a fost gândit pentru a combina eleganța protocolară cu preparate ușor recognoscibile pentru delegațiile internaționale.

Cum și-au adaptat unii oficiali alegerile culinare

Nu toți invitații au urmat meniul standard pregătit de organizatori, iar unele alegeri au ieșit rapid în evidență. Potrivit informațiilor obținute de la participanți, secretarul general al , Mark Rutte, a preferat o variantă diferită față de restul delegației, scrie Adevărul.

Acesta a renunțat la foie gras și a ales exclusiv friptura de vită, păstrând o variantă mai simplă pentru felul principal. În locul desertului pe bază de mousse, oficialul a optat pentru fructe roșii, alegere interpretată drept una mai apropiată de preferințele personale.

Sursele prezente la reuniune au explicat că mai mulți participanți au cerut meniuri adaptate restricțiilor alimentare, intoleranțelor sau altor preferințe culinare. Astfel de solicitări apar frecvent la întâlnirile diplomatice majore și fac parte din standardele logistice ale evenimentelor internaționale.

Ce miză are Summitul B9

Formatul B9 reunește statele din Europa Centrală și de Est membre ale Alianței și a apărut în 2015, la inițiativa lui Klaus Iohannis și a lui Andrzej Duda, după anexarea Crimeei de către Rusia. Ediția din acest an s-a desfășurat într-un context regional tensionat, iar declarația finală subliniază că aliate.