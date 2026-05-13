Pe 10 mai, Soarele a produs o erupție puternică de categoria M5.7, considerată un fenomen solar de mare intensitate. În urma acesteia, o ejecție coronală de masă (CME) a fost trimisă spre Pământ. Potrivit , impactul ar putea provoca în această seară apariția unor aurore boreale spectaculoase la latitudini înalte.

Ce efecte ar putea avea asupra Pământului erupția solară din 10 mai

Soarele a produs pe 10 mai o erupție puternică de categoria M5.7, în regiunea activă AR4436. Fenomenul a atins intensitatea maximă la ora 13:39 GMT. Erupția a declanșat o ejecție coronală de masă (CME) care ar putea influența câmpul magnetic al în jurul datei de 13 mai.

O parte din materialul solar eliberat în urma erupției pare să se deplaseze la est de Pământ. Cu toate acestea, specialiștii avertizează că anumite particule încărcate ar putea ajunge suficient de aproape de planeta noastră. Experții de la NOAA și Oficiul Meteorologic din Marea Britanie spun că fenomenul poate provoca furtuni geomagnetice minore de nivel G1. Dacă acest lucru se va întâmpla, aurorele boreale ar putea deveni mai intense în nordul Statelor Unite și în .

Erupțiile solare sunt clasificate pe o scară de la A la X, în funcție de intensitatea lor. Fiecare categorie este de zece ori mai puternică decât cea precedentă, iar evenimentul din 10 mai este considerat unul semnificativ. Cu o intensitate de M5.7, erupția ar putea afecta comunicațiile radio de pe Pământ și alte sisteme sensibile la activitatea solară.

Ce spun specialiștii despre următoarele zile și activitatea Soarelui