O erupție solară puternică trimite unde de șoc spre Pământ. Aurore boreale și furtuni geomagnetice ar putea apărea în această seară

Ana Beatrice
13 mai 2026, 17:00
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce efecte ar putea avea asupra Pământului erupția solară din 10 mai
  2. Ce spun specialiștii despre următoarele zile și activitatea Soarelui
Pe 10 mai, Soarele a produs o erupție puternică de categoria M5.7, considerată un fenomen solar de mare intensitate. În urma acesteia, o ejecție coronală de masă (CME) a fost trimisă spre Pământ. Potrivit space.com, impactul ar putea provoca în această seară apariția unor aurore boreale spectaculoase la latitudini înalte.

Ce efecte ar putea avea asupra Pământului erupția solară din 10 mai

Soarele a produs pe 10 mai o erupție puternică de categoria M5.7, în regiunea activă AR4436. Fenomenul a atins intensitatea maximă la ora 13:39 GMT. Erupția a declanșat o ejecție coronală de masă (CME) care ar putea influența câmpul magnetic al Pământului în jurul datei de 13 mai.

O parte din materialul solar eliberat în urma erupției pare să se deplaseze la est de Pământ. Cu toate acestea, specialiștii avertizează că anumite particule încărcate ar putea ajunge suficient de aproape de planeta noastră. Experții de la NOAA și Oficiul Meteorologic din Marea Britanie spun că fenomenul poate provoca furtuni geomagnetice minore de nivel G1. Dacă acest lucru se va întâmpla, aurorele boreale ar putea deveni mai intense în nordul Statelor Unite și în Marea Britanie.

Erupțiile solare sunt clasificate pe o scară de la A la X, în funcție de intensitatea lor. Fiecare categorie este de zece ori mai puternică decât cea precedentă, iar evenimentul din 10 mai este considerat unul semnificativ. Cu o intensitate de M5.7, erupția ar putea afecta comunicațiile radio de pe Pământ și alte sisteme sensibile la activitatea solară.

Ce spun specialiștii despre următoarele zile și activitatea Soarelui

Efectele erupției solare din 10 mai s-au făcut deja simțite. Potrivit NOAA, fenomenul a provocat o întrerupere a semnalului radio deasupra Oceanului Atlantic. Astfel de pene apar atunci când radiațiile intense de raze X și ultraviolete emise de Soare ionizează atmosfera superioară a Pământului. Fenomenul afectează semnalele radio de înaltă frecvență folosite de aviatori, marinari și operatori radio amatori.

Evenimentul readuce în atenție furtuna geomagnetică extremă G5 din 10 mai 2024, considerată cea mai puternică din ultimele două decenii. Atunci, aurorele boreale au fost vizibile inclusiv în zone neobișnuite, precum sudul Floridei și Mexicul.

Deși specialiștii nu cred că actuala ejecție coronală de masă va avea efecte comparabile cu cele de anul trecut, există în continuare riscul unor furtuni geomagnetice minore spre finalul săptămânii. În același timp, experții avertizează că activitatea solară ar putea deveni și mai intensă în perioada următoare.

Atât NOAA, cât și Oficiul Meteorologic din Marea Britanie avertizează că ar putea apărea noi erupții solare de clasa M sau chiar X. Specialiștii spun că regiunile active AR4436 și AR4432 continuă să evolueze și să devină tot mai instabile.

