Acasa » Politică » Turcan: Nu cred că există acum riscul de scindare a PNL / Cine trage preșul o dată, anume PSD, ți-l va trage și a doua oară și a treia oară și ar fi absurd să repetăm același scenariu

Traian Avarvarei
13 mai 2026, 15:53
Fostul ministru Raluca Turcan (PNL). Sursa foto: Raluca Turcan / Facebook
  1. Raluca Turcan nu vede acum riscul unei scindări a PNL
  2. Turcan: Cine trage preșul o dată, anume PSD, ți-l va trage și a doua oară și a treia oară

Deputata PNL Raluca Turcan, fost ministru, a declarat că nu vede acum un risc de scindare a PNL, dar „sunt un om politic cu experiență și am parcurs etape în care partidele s-au separat”. Aceasta a apărat decizia conducerii PNL de a nu se mai alia cu social-democrații deoarece „cine trage preșul o dată, anume PSD, ți-l va trage și a doua oară și a treia oară”.

Raluca Turcan nu vede acum riscul unei scindări a PNL

„Nu există acest risc acum, dar în același timp sunt un om politic cu experiență și am parcurs etape în care partidele s-au separat, dar am prins și momente de unificare politică. Așa că, până la urmă, datoria noastră este ca o majoritate să poată să țină Partidul Național Liberal pe direcția corectă, democratică, a interesului românilor și nu a unor interese conjuncturale”, a declarat Raluca Turcan, miercuri.

Ea a spus apoi că n-a fost contactată de social-democrați pentru a o atrage de partea lor: „Nici nu-și mai pun problema să-mi dea un telefon pentru că mi-am câștigat acest drept de a fi un om politic autonom”.

Turcan: Cine trage preșul o dată, anume PSD, ți-l va trage și a doua oară și a treia oară

„Am văzut și eu discuțiile din spațiul public. Sinceră să fiu, nu mă interesează. Mă interesează rezultatul votului din forul de conducere, de la Biroul Politic Național. Acolo au fost 50 de oameni, colegi de-ai mei care au spus apăsat că direcția în care mergem cu Ilie Bolojan președinte al partidului este cea corectă. Suntem consecvenți cu ceea ce am spus, că cine trage preșul o dată, anume PSD, ți-l va trage și a doua oară și a treia oară și ar fi absurd să repetăm același scenariu și să așteptăm un rezultat diferit”, a mai declarat Raluca Turcan, potrivit Agerpres.

Deputata PNL a afirmat apoi că dacă nu era Ilie Bolojan premier și nu lua măsuri, România intra în incapacitate de plată, nu mai primea fonduri europene și intra în criză totală.

