Datoriile firmelor către stat rămân uriașe. 77 de miliarde de lei, restanțe în primul trimestru din 2026

Adrian A
13 mai 2026, 16:52
Sursa Foto: Facebook - Agenția Națională de Administrare Fiscală
Cuprins
  1. Numărul companiilor restante a crescut
  2. Capitala domină clasamentul restanțelor
  3. Construcțiile, lider la datoriile către stat

Datoriile firmelor către bugetul de stat și bugetele sociale se mențin la un nivel alarmant în primul trimestru din 2026, ajungând la 77 de miliarde de lei, potrivit unei analize realizate de platforma financiară RisCo. Valoarea este ușor mai mică față de trimestrul IV din 2025, când restanțele totale erau de 77,8 miliarde de lei.

Numărul companiilor restante a crescut

Deși suma totală a datoriilor a scăzut ușor, numărul firmelor care figurează cu restanțe a crescut semnificativ. În primul trimestru din 2026, 47.012 companii aveau datorii restante, față de 45.110 în trimestrul anterior. Cele mai multe restanțe continuă să fie înregistrate în domenii precum construcțiile, comerțul și transporturile.

Cea mai mare parte a datoriilor provine din obligațiile către bugetul de stat, care însumează 57,2 miliarde de lei.

La acestea se adaugă:

  • 14,8 miliarde lei datorii la bugetul asigurărilor sociale
  • peste 4,5 miliarde lei restanțe la bugetul de sănătate
  • 508 milioane lei datorii la bugetul asigurărilor pentru șomaj

Capitala domină clasamentul restanțelor

Distribuția teritorială arată o concentrare puternică a datoriilor în București. Capitala însumează 31,8 miliarde de lei, echivalentul a peste 41% din totalul național, cu 18.616 firme restante.

După București, cele mai mari datorii sunt înregistrate în:

  • Ilfov – 5,9 miliarde lei
  • Constanța – 3,6 miliarde lei
  • Timiș – 2,7 miliarde lei
  • Buzău și Sibiu – fiecare cu peste 2 miliarde lei

La polul opus, județele Covasna, Vâlcea și Sălaj au cele mai mici niveluri ale restanțelor, sub 160 de milioane de lei.

Construcțiile, lider la datoriile către stat

Sectorul construcțiilor continuă să fie principalul generator de datorii către stat. Companiile din construcții de clădiri rezidențiale și nerezidențiale au acumulat datorii de 5,26 miliarde de lei și reprezintă și domeniul cu cel mai mare număr de firme restante – 6.039, arată raportul Risco, analizat de G4Media.

Urmează:

  • comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și tutunului – peste 3 miliarde lei
  • comerțul cu ridicata specializat al altor produse – aproape 2,7 miliarde lei
  • industria chimică – 2,3 miliarde lei
  • activități de protecție și gardă – 2 miliarde lei
  • construcția de drumuri și căi ferate – 1,9 miliarde lei
  • transportul rutier de mărfuri – 1,7 miliarde lei

