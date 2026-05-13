Sorin Grindeanu, președintele PSD, nu exclude participarea partidului său la o . Acest lucru va depinde de premierul pe care îl va propune președintele Nicușor Dan.

Liderul PSD susține că social-democrații s-ar putea implica într-un nou guvern tehnocrat, dar că o decizie, în acest sens depinde de numele personalitatea respectivă. El cosideră că o formulă cu un prim-ministru tehnocrat susţinut de miniştri politici ar fi mai bună decât un guvern tehnocrat în totalitate.

Sorin Grindeanu, despre participarea într-un guvern tehnocrat

Politicianul PSD a explicat că o eventuală intrare a PSD într-un guvern condus de un depinde de personalitatea respectivă. Sorin Grindeanu a precizat că, ținând cont de experiențele din ultimele luni, o eventuală intrare în guvern depinde de profilul pe care îl are prim-ministrul. În opinia sa, un guvern condus de un premier tehnocrat, dar cu miniștri susținuți politic este de preferat.

„Depinde cine este acel tehnocrat, pentru că e important, având în vedere experienţa celor 10 luni de până acum, şi profilul pe care îl are acest prim-ministru. Nu e o variantă să o preferăm sau să fie printre primele opțiuni. Am avut o experiență în 2015-2016 cu un astfel de guvern tehnocrat”, a răspuns Grindeanu, întrebat dacă partidul său ar putea face parte dintr-un guvern tehnocrat.

El a precizat că a făcut recent un profil al unui potențil premier și ar dori ca viitorul guvern să fie condus de un specialist în economie. De asemenea, a apreciat că viitorul prim-ministru ar trebui să realizeze că reprezintă o coaliție, iar nu doar o parte a acesteia, aşa cum a fost Ilie Bolojan în ultimele zece luni.

„De aceea vă spun, nu exclud, e o variantă mai bună decât un guvern cap-coadă tehnocrat, e mai asumată, având miniştri politici, având susţinere politică, dar depinde de persoană, evidentă”, a subliniat liderul PSD.

Atac dur la adresa premierului demis

În acest context, Sorin Grindeanu l-a acuzat pe , premierul demis, de prost management și de transformarea României într-o țară neguvernabilă. El a denunțat campania intensă de propagandă, din ultimele luni, prin care s-a încercat transformarea premierului demis într-un „Salvator Unic”, singurul care are soluții.

Totodată i-a reproșat premierului demis lipsa cunoștințelor economice care au avut drept consecințe politici care au împins țara într-o situație mai dificilă decât era atunci când a preluat mandatul de premier. .

„Lucrurile au ajuns a fi negestionabile. Toată lumea versus toată lumea. Se arunca vina dintr-o parte în alta, iar România a ajuns de neguvernat. Ilie Bolojan n-a știut economie și n-are nici cele mai mici cunoștințe de acest tip, dovadă ceea ce se întâmplă.”, a afirmat Grindeanu.

Sorin Grindeanu, despre inflația uriașă

a afirmat că România este singura țară din Uniunea Europeană cu inflație de aproape 11%, de patru ori peste media europeană. Sorin Grindeanu a comentat ultimele date prezentate de Institutul Național de Statistică.

„Cum să aibă Ucraina inflație mai mică decât noi? Ucraina de patru ani în război. Și nu e o chestie regională. Media este de 2,67%, la noi e de aproape 11%. Nu e nicio chestie regională. E prost management. Economia sau modul de a gestiona România și economia de către Ilie Bolojan și-a arătat azi falimentul”, a concluzionat liderul PSD.