Ilie Bolojan a mințit. Tăierea sporului de doctorat nu a fost discutată cu rectorii universităților. Iar a tăiat de capul lui

Rectorii unor universități importante din Iași îl contrazic public pe premierul Ilie Bolojan, susținând că reducerea sporului de doctorat nu a fost discutată și nici propusă în cadrul întâlnirii oficiale pe care au avut-o la Guvern: „Nu s-a discutat tăierea sporului de doctorat”.

Ce susține Bolojan că a discutat cu rectorii

Șeful Executivului a declarat recent că măsura diminuării sporului de doctorat ar fi fost agreată „în baza discuțiilor cu reprezentanții universităților”, în contextul pachetului de măsuri pentru reducerea cheltuielilor bugetare.

Potrivit acestuia, practica acordării unui spor distinct pentru titlul de doctor nu ar fi una generalizată în alte state europene, iar ajustarea ar fi rezultatul consultărilor cu mediul universitar.

Rectorii: „Subiectul nu a fost abordat”

Declarațiile premierului Ilie Bolojan sunt însă contestate de doi dintre rectorii prezenți la întâlnire.

Liviu George Maha, rectorul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, a afirmat că reducerea sporului de doctorat nu a fost discutată în cadrul întâlnirii cu premierul sau în Biroul Permanent al Consiliului Național al Rectorilor

Potrivit acestuia, nicio propunere venită din partea rectorilor nu a vizat o asemenea măsură.

„Propunerea reducerii sporului de doctorat nu a fost discutată în Biroul Permanent al Consiliului Național al Rectorilor sau înainte. Noi am avut o discuție online pentru a pregăti întâlnirea cu premierul. Ulterior, colegii care ne-au reprezentat în grupul de lucru nu ne-au solicitat acordul pe această temă, nici nu a fost avansată de dumnealor. Deci, nu a venit din partea universităților.”, a spus rectorul , Liviu Maha.

Dan Cașcaval, rectorul Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași, a declarat că „nici măcar nu crede că s-a pronunțat cuvântul doctorat” în cadrul discuțiilor cu premierul. El a calificat ideea că măsura ar fi rezultat din consultări drept neconformă cu realitatea întâlnirii.

„Motivarea reducerilor salariale din educație nu trebuie făcută prezentând deformat concluziile la care s-a ajuns sau, mai degrabă, nu s-a ajuns în urma întâlnirii premierului cu Biroul permanent al Consiliului Național al Rectorilor din ianuarie 2026.

O prezentare deformată menită să justifice măsurile de reduceri salariale din învățământ. Fiind prezent la acea întâlnire, pot să afirm cu toată răspunderea că nu s-a adus în discuție nicidecum subiectul sporul de doctorat, nici măcar nu cred că s-a pronunțat cuvântul doctorat. În fapt, nu s-a discutat de niciun spor.”, a subliniat și Dan Cașcaval, rectorul Universității Asachi din Iași.

Rectorii care s-a întâlnit cu Ilie Bolojan susțin că, dacă o astfel de propunere ar fi fost pusă în discuție, ar fi existat dezbateri și, eventual, variante alternative, precum aplicarea graduală sau diferențiată a măsurii.

Ce spune Ilie Bolojan despre sporul de doctorat

„Toate sectoarele administraţiei participă la acest efort şi, în baza discuţiei cu reprezentanţii universităţilor, am convenit ca măsura de reducere a cheltuielilor în zona de universităţi să se facă începând din toamna acestui an, o dată cu încheierea anului universitar, în aşa fel încât să nu fie perturbat anul universitar.

Şi, tot în baza acestei discuţii, a venit această propunere de a reduce la jumătate sporul pentru doctorate.

Acum trebuie să discutrăm foarte deschis. Sporul pentru doctorate este o practică pe care nu o veţi regăsi în ţările din vestul Europei, este o practică care a fost introdusă în zona noastră.

Şi cred că, dacă ar fi să fim foarte corecţi şi foarte cinstiţi, nu de diplome ducem lipsă, ci de competenţe uneori, de mai multă determinare, de mai multă dedicare, de oameni care într-adevăr vor să facă ce este nevoie acolo unde sunt.”, a declarat , marţi seară, la finalul şedinţei de Guvern.