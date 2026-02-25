Ilie Bolojan și-a justificat reducerea sporului pentru doctorat, printr-o declarație disprețuitorare la adresa celor care au urmat studii doctorale. Șeful a declarat că România nu duce lipsă de diplome.

Ilie Bolojan, despre deținătorii de diplome doctorale

În conferința de presă de marți seara, după adoptarea , premierul a arătat de ce a tăiat . Ilie Bolojan a declarat că măsura este de natură să reducă cheltuielile universităților. Totodată, a reacționat după ce profesorul Cristian Preda și-a rupt diploma de doctorat în direct, în timpul unei emisiuni de televiziune ca protest față de această decizie.

Șeful guvernului a declarat, așa cum face de fiecare dată când adoptă împotriva unor categorii sociale, că sporul de doctorat nu se acordă în statele din vestul Europei. Aceasta este o jumătate de adevăr, pe care o flutură premierul, așa cum face de obiei. În statele respective, nivelul veniturilor, atât pentru posesorii de diplome de doctorat, cât și pentru ceilalți cetățeni sunt mult peste cele din România.

„Acum trebuie să discutrăm foarte deschis. Sporul pentru doctorate este o practică pe care nu o veţi regăsi în ţările din vestul Europei, este o practică care a fost introdusă în zona noastră. Şi cred că, dacă ar fi să fim foarte corecţi şi foarte cinstiţi, nu de diplome ducem lipsă, ci de competenţe uneori, de mai multă determinare, de mai multă dedicare, de oameni care într-adevăr vor să facă ce este nevoie acolo unde sunt”, a afirmat Bolojan.

Un alt lucru despre care guvernanții evită să vorbească, este legat de calitatea vieții cetățenilor. Statisticile europene arată că românii sunt printre cei mai săraci din UE. Avem cele mai mici venituri salariale și, în ciuda impozitelor aliniate cu cele mai bogate state, primim printre cele mai proaste servicii de sănătate, educație etc. Iar dintre măsurile adoptate în această perioadă, de guvern, nici una nu este de natură să schimbe realitatea.

Premierul pune la plată pe toată lumea

Premierul Ilie Bolojan a declarat, în conferința de presă, că toate sectoarele trebuie să participe la recuperarea deficitului bugetar. Iar tăierea sporului de doctorat, reprezintă contribuția celor cu pregătire superioară la acest efort.

„Toate sectoarele administraţiei participă la acest efort şi, în baza discuţiei cu reprezentanţii universităţilor, am convenit ca măsura de reducere a cheltuielilor în zona de universităţi să se facă începând din toamna acestui an, o dată cu încheierea anului universitar, în aşa fel încât să nu fie perturbat anul universitar. Şi, tot în baza acestei discuţii, a venit această propunere de a reduce la jumătate sporul pentru doctorate”, a declarat Bolojan.

Pe de altă parte, ca să fim cinstiți și corecți, așa cum îi place premierului să se exprime, singurii care nu participă la acest efort sunt politicienii. Parlamentarii, miniștrii, primarii, președinții de consilii județene nu contribuie cu nimic. Salariile, sporurile și indemnizațiile lor sunt neatinse. În conferința presă în care a anunșat primele măsuri de austeritate, Ilie Bolojan a dat asigurări că nu-și va tăia salariul pe motiv că „nu este populist”.