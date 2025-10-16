Deputatul a explicat că susține inițiativa lui Daniel David. Mai mult decât atât, îl invită la o dezbatere națională, privind educația media în școli.

Stroe a explicat că este un lucru bun demersul acesta, însă este nevoie de mai mult pentru a reuși să ajutăm cumva. Deputatul PNL a explicat că problema reală este de fapt legată de cine folosește AI și cu ce nivel de alfabetizare media.

„Salut declarația ministrului Educației, Daniel David, de azi privind elaborarea unui ghid de folosire a inteligenței artificiale în școli. Consider că acest demers este necesar, dar nu suficient. De fapt, România are nevoie de o strategie educațională care merge către formarea discernământului.