Ionuț Stroe (PNL): „Nu putem cere elevilor să folosească AI responsabil, dacă profesorii nu au instrumentele necesare pentru a o explica". Ce i-a propus ministrului Educației

Ionuț Stroe (PNL): „Nu putem cere elevilor să folosească AI responsabil, dacă profesorii nu au instrumentele necesare pentru a o explica”. Ce i-a propus ministrului Educației

Elena Boruz
16 oct. 2025, 14:13
Sursă foto: Ionuț Stroe / Facebook
  1. Ionuț Stroe: „Consider că acest demers este necesar, dar nu suficient”
  2. Stroe: „Profesorii trebuie să fie primii care înțeleg cum se formează discernământul digital”
Ionuț Stroe, deputat PNL, a transmis un mesaj, în urma declarației ministrului Educației, privind introducerea în școli a unor ghiduri de utilizare a inteligenței artificiale.
Deputatul a explicat că susține inițiativa lui Daniel David. Mai mult decât atât, îl invită la o dezbatere națională, privind educația media în școli.

Ionuț Stroe: „Consider că acest demers este necesar, dar nu suficient”

Stroe a explicat că este un lucru bun demersul acesta, însă este nevoie de mai mult pentru a reuși să ajutăm cumva. Deputatul PNL a explicat că problema reală este de fapt legată de cine folosește AI și cu ce nivel de alfabetizare media.
„Salut declarația ministrului Educației, Daniel David, de azi privind elaborarea unui ghid de folosire a inteligenței artificiale în școli. Consider că acest demers este necesar, dar nu suficient. De fapt, România are nevoie de o strategie educațională care merge către formarea discernământului.
Problema reală nu este doar „cum” folosim AI, ci „cine” o folosește și cu ce nivel de alfabetizare media. În lipsa gândirii critice, elevii pot ajunge să creadă orice văd online. Iar în epoca dezinformării, asta înseamnă vulnerabilitate socială”, a transmis Ionuț Stroe pe pagina de Facebook.

Stroe: „Profesorii trebuie să fie primii care înțeleg cum se formează discernământul digital”

Mai mult, acesta a punctat faptul că primele persoane care trebuie să se educe în acest sens sunt cadrele didactice. Acesta a făcut inclusiv o comparație. „E ca atunci când vrei să predai înotul, dar nu ai intrat niciodată în apă”.
„De aceea, îi propun public ministrului Daniel David să lansăm o dezbatere națională privind educația media în școli. Să ne punem cu toții la masă: profesori, experți digitali, ONG-uri și decidenți politici și să tratăm cauza, nu efectul.
Oare ar fi oportună introducerea educației media ca principiu transversal în ciclul primar și gimnazial și ca materie obligatorie la liceu? Cum îi putem forma pe profesori? Este posibil un program național de alfabetizare media pentru cadrele didactice, care să le ofere acces la cursuri practice, platforme digitale și certificare profesională în domeniu? Pentru că profesorii trebuie să fie primii care înțeleg cum se formează discernământul digital.
E ca atunci când vrei să predai înotul, dar nu ai intrat niciodată în apă. Nu putem cere elevilor să folosească AI responsabil, dacă profesorii nu au instrumentele necesare pentru a o explica”, se mai arată în postarea politicianului.
