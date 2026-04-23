Mai poate PNL guverna fără PSD? Ciprian Ciucu, după demisia miniștrilor social-democrați: „Noi nu ținem cu dinții de guvernare" (VIDEO)

Ana Maria
23 apr. 2026, 19:31
Sursa Foto: Facebook - Ciprian Ciucu
Cuprins
  1. Cine trebuie să își asume formarea unei noi majorități
  2. Mai poate PNL guverna fără PSD? Ce spune Ciprian Ciucu
  3. Este posibil un guvern minoritar susținut indirect de alte partide?

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a comentat situația politică tensionată apărută după demisia miniștrilor PSD, într-o intervenție în emisiunea „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, pe B1 TV. Acesta a subliniat că orice partid care provoacă o criză, trebuie să vină și cu o soluție clară pentru rezolvarea problemei.

Cine trebuie să își asume formarea unei noi majorități

În opinia lui Ciucu, responsabilitatea nu se oprește la demiterea Executivului, ci continuă cu formarea unei noi majorități parlamentare.

“În ceea ce privește acest aspect, noi am spus așa: cine face o majoritate pentru a dărâma guvernul, trebuie să-și asume o majoritate și pentru a forma un alt guvern. Nu poți să zici, dom’le, hai să dărâmăm guvernul, după care vedem noi ce facem. Nu!

Îți faci o altă majoritate, dărâmi Guvernul și cu aceeași majoritate cu care ai dărâmat, îți faci un alt guvern. Cu alte cuvinte, noi nu ținem cu dinții de guvernare. Ceea ce am spus este că mai departe ne asumăm guvernarea, merg mai departe re formele promise, dacă PSD va dărâma guvernul, atunci noi nu mai facem coaliție cu ei, deci cumva mingea este la ei.

În ipoteza în care asta va fi următoarea întrebare, dacă se pot întoarce? Nu știu cât de ireversibile sunt lucrurile, pentru că această lipsă de încredere este profundă pe care o avem în ei”.

Mai poate PNL guverna fără PSD? Ce spune Ciprian Ciucu

Întrebat despre alternativele de guvernare, Ciucu a explicat că, în actuala configurație parlamentară, formarea unei majorități fără PSD este extrem de dificilă.

Păi fără PSD, matematic, în acest moment, este imposibil pentru că, așa cum știți, nu o să facem o alianță cu partidele care nu sunt pro-europene.”, a mai spus primarul Capitalei.

Este posibil un guvern minoritar susținut indirect de alte partide?

Primarul a exclus, cel puțin la nivel declarativ, discuțiile despre un guvern minoritar susținut din umbră de alte formațiuni, spunând că un astfel de scenariu nu a fost analizat în partid.

“Nu am discutat în cadrul partidului acest aspect absolut deloc și orice aș zice, nu ar avea niciun fundament. Nu știu, așa cum simt lucrurile, nu cred. Nu știu ce se poate întâmpla, poate domnul președinte îl cheamă pe domnul Grindeanu și îl liniștește să revină la guvernare, nu știu ce să zic.

Suntem într-un punct în care PSD ne-a adus din păcate și, de obicei, știți, cine face o criză trebuie să o și rezolve. Nu exista această problemă. Deci complet degeaba, nu aveau niciun fel de motiv rațional.

A, că li s-a dat peste degete când au vrut ca să își perpetueze anumite privilegii pe care le aveau, asta da. Dacă asta e problema, asta e. Atunci înseamnă că nu putem guverna”, a conchis Ciprian Ciucu.

