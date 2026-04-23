Președintele Nicușor Dan a vorbit, înaintea Consiliului European informal din Cipru, despre criza politică de la noi, acutizată după ce miniștrii PSD au demisionat, lăsându-și, totuși, în Guvern, restul aparatului de partid.

Nicușor Dan, mediator și secretos în criza generată de PSD

Nicușor Dan a afirmat întâi că nu a semnat încă decretele privind demisia miniștrilor PSD și numirea interimarilor deoarece încă le așteaptă.

Întrebat dacă o moțiune de cenzură depusă de PSD ar ajuta sau ar inflama spiritele, președintele a răspuns: „Nu vreau, eu sunt mediatorul, nu vreau să mă pronunț pe acțiunile fiecăruia dintre partide”.

La insistența reporterului, președintele a punctat: „Orice aș spune ar fi părtinitor pentru unul sau celălalt”.

„Sunt foarte multe scenarii și nu vreau să intrăm în ele, ceea ce apreciez e că, cel puțin ce am perceput eu, tonul discuțiilor s-a mai calmat puțin”, a mai afirmat Dan.

Întrebat dacă Ilie Bolojan (PNL) a performat în funcția de premier, Nicușor Dan a ezitat: „Dacă v-aș da un răspuns, atunci ar însemna să mă plasez într-o parte sau în alta”.

Dan a anunțat apoi o nouă rundă de consultări cu partidele, săptămâna viitoare.

Întrebat ce le va spune liderilor europeni despre cine e vinovat de criza politică din România, Nicușor Dan a răspuns răzând: „În privat, le voi spune mai multe liderilor europeni decât vă spun vouă aici”.

Nicușor Dan a îndemnat la calm. PSD a ieșit din Guvern, dar doar cu un picior

Miercuri seară, după ore în șir de consultări cu partidele din coaliție, președintele Nicușor Dan a ținut o scurtă declarație de presă în care doar : „Suntem evident într-o criză politică. Criza asta n-a început azi. De luni de zile neînțelegerile, diferențele de opinie între partidele din coaliție s-au amplificat. Ce am cerut eu la discuțiile pe care le-am avut și o fac și public acum, este să dezescaladeze retorica publică, pe de-o parte, apoi să se uite la viitor și ce vom face, mai mult decât la trecut, și să se uite la soluții, mai mult decât la probleme. (…) Deci, calm și vom trece prin asta. O seară bună! Atât a fost”.

Joi, după cum fusese anunțat, miniștrii PSD . Însă doar ei și-au scris demisiile. Toți ceilalți oameni puși de PSD în structurile Guvernului

Marian Neacşu, de acum fost vicepremier PSD, a explicat că secretarii de stat puşi de partid vor demisiona odată cu moţiunea de cenzură.

În acest context, Dominic Fritz, liderul USR, a avut pentru premierul liberal Ilie Bolojan: „Au lăsat toți oamenii numiți politic acolo, secretari de stat, prefecți, subprefecți și eu cred că acum premierul trebuie să facă și a doua mutare și să ajute un pic PSD să fie consecvent. Și consecvența înseamnă că dacă nu mai vrei să faci parte din acest guvern, mergi până la capăt, nu stai cu toate pozițiile și îți iei banii publici în timp ce înjuri guvernul existent”.