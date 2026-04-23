Acasa » Politică » Nicușor Dan insistă că e „mediator” și după ce PSD a acutizat criza politică: „În privat, le voi spune mai multe liderilor europeni decât vă spun vouă aici” (VIDEO)

Nicușor Dan insistă că e „mediator” și după ce PSD a acutizat criza politică: „În privat, le voi spune mai multe liderilor europeni decât vă spun vouă aici” (VIDEO)

Traian Avarvarei
23 apr. 2026, 19:41
Nicușor Dan insistă că e „mediator” și după ce PSD a acutizat criza politică: „În privat, le voi spune mai multe liderilor europeni decât vă spun vouă aici” (VIDEO)
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Nicușor Dan, mediator și secretos în criza generată de PSD
  2. Nicușor Dan a îndemnat la calm. PSD a ieșit din Guvern, dar doar cu un picior

Președintele Nicușor Dan a vorbit, înaintea Consiliului European informal din Cipru, despre criza politică de la noi, acutizată după ce miniștrii PSD au demisionat, lăsându-și, totuși, în Guvern, restul aparatului de partid.

Nicușor Dan, mediator și secretos în criza generată de PSD

Nicușor Dan a afirmat întâi că nu a semnat încă decretele privind demisia miniștrilor PSD și numirea interimarilor deoarece încă le așteaptă.

Întrebat dacă o moțiune de cenzură depusă de PSD ar ajuta sau ar inflama spiritele, președintele a răspuns: „Nu vreau, eu sunt mediatorul, nu vreau să mă pronunț pe acțiunile fiecăruia dintre partide”.

La insistența reporterului, președintele a punctat: „Orice aș spune ar fi părtinitor pentru unul sau celălalt”.

„Sunt foarte multe scenarii și nu vreau să intrăm în ele, ceea ce apreciez e că, cel puțin ce am perceput eu, tonul discuțiilor s-a mai calmat puțin”, a mai afirmat Dan.

Întrebat dacă Ilie Bolojan (PNL) a performat în funcția de premier, Nicușor Dan a ezitat: „Dacă v-aș da un răspuns, atunci ar însemna să mă plasez într-o parte sau în alta”.

Dan a anunțat apoi o nouă rundă de consultări cu partidele, săptămâna viitoare.

Întrebat ce le va spune liderilor europeni despre cine e vinovat de criza politică din România, Nicușor Dan a răspuns răzând: „În privat, le voi spune mai multe liderilor europeni decât vă spun vouă aici”.

Nicușor Dan a îndemnat la calm. PSD a ieșit din Guvern, dar doar cu un picior

Miercuri seară, după ore în șir de consultări cu partidele din coaliție, președintele Nicușor Dan a ținut o scurtă declarație de presă în care doar a îndemnat la calm: „Suntem evident într-o criză politică. Criza asta n-a început azi. De luni de zile neînțelegerile, diferențele de opinie între partidele din coaliție s-au amplificat. Ce am cerut eu la discuțiile pe care le-am avut și o fac și public acum, este să dezescaladeze retorica publică, pe de-o parte, apoi să se uite la viitor și ce vom face, mai mult decât la trecut, și să se uite la soluții, mai mult decât la probleme. (…) Deci, calm și vom trece prin asta. O seară bună! Atât a fost”.

Joi, după cum fusese anunțat, miniștrii PSD s-au retras din Guvern. Însă doar ei și-au scris demisiile. Toți ceilalți oameni puși de PSD în structurile Guvernului au rămas bine-mersi pe funcții.

Marian Neacşu, de acum fost vicepremier PSD, a explicat că secretarii de stat puşi de partid vor demisiona odată cu moţiunea de cenzură.

În acest context, Dominic Fritz, liderul USR, a avut un mic sfat pentru premierul liberal Ilie Bolojan: „Au lăsat toți oamenii numiți politic acolo, secretari de stat, prefecți, subprefecți și eu cred că acum premierul trebuie să facă și a doua mutare și să ajute un pic PSD să fie consecvent. Și consecvența înseamnă că dacă nu mai vrei să faci parte din acest guvern, mergi până la capăt, nu stai cu toate pozițiile și îți iei banii publici în timp ce înjuri guvernul existent”.

Citește și...
Răsturnare de situație. Un deputat susține că mai mulți parlamentari PSD ar fi dispuși să sprijine actualul Guvern Bolojan: „Nu vor să arunce în haos țara”
Politică
Răsturnare de situație. Un deputat susține că mai mulți parlamentari PSD ar fi dispuși să sprijine actualul Guvern Bolojan: „Nu vor să arunce în haos țara”
Șeful de ITM care conducea un Lamborghini de 300.000 euro a intrat în vizorul ANAF
Politică
Șeful de ITM care conducea un Lamborghini de 300.000 euro a intrat în vizorul ANAF
Ce spune Ciprian Ciucu, despre varianta unui premier tehnocrat: „Este fix același scenariu pe care l-am mai văzut propus de PSD” (VIDEO)
Politică
Ce spune Ciprian Ciucu, despre varianta unui premier tehnocrat: „Este fix același scenariu pe care l-am mai văzut propus de PSD” (VIDEO)
Mai poate PNL guverna fără PSD? Ciprian Ciucu, după demisia miniștrilor social-democrați: „Noi nu ținem cu dinții de guvernare” (VIDEO)
Politică
Mai poate PNL guverna fără PSD? Ciprian Ciucu, după demisia miniștrilor social-democrați: „Noi nu ținem cu dinții de guvernare” (VIDEO)
Ciucu: Sunt tot mai puțini contestatari ai lui Bolojan în PNL. Colegii mei și-au regăsit demnitatea de când nu mai suntem brelocul PSD / Ce spune despre „PSD-iștii din PNL” (VIDEO)
Politică
Ciucu: Sunt tot mai puțini contestatari ai lui Bolojan în PNL. Colegii mei și-au regăsit demnitatea de când nu mai suntem brelocul PSD / Ce spune despre „PSD-iștii din PNL” (VIDEO)
Ciucu: PSD și la guvernare era mereu cu frâna de mână trasă. Bolojan n-a făcut decât să aplice programul de guvernare pe care PSD îl tot sabota (VIDEO)
Politică
Ciucu: PSD și la guvernare era mereu cu frâna de mână trasă. Bolojan n-a făcut decât să aplice programul de guvernare pe care PSD îl tot sabota (VIDEO)
Ministerul Educației pregătește o nouă reformă din 2026. Cum se schimbă orarul și materiile elevilor
Politică
Ministerul Educației pregătește o nouă reformă din 2026. Cum se schimbă orarul și materiile elevilor
PSD va căuta sprijin la CCR în criza politică. Replica lui Fritz: „Constituția e clară. Pot să se uite și pe Wikipedia, nu trebuie să meargă la CCR” (VIDEO)
Politică
PSD va căuta sprijin la CCR în criza politică. Replica lui Fritz: „Constituția e clară. Pot să se uite și pe Wikipedia, nu trebuie să meargă la CCR” (VIDEO)
Deputatul care a trecut de la PSD la PNL rupe tăcerea. Ce a spus despre legătura social-democraților cu AUR
Politică
Deputatul care a trecut de la PSD la PNL rupe tăcerea. Ce a spus despre legătura social-democraților cu AUR
Dominic Fritz, îndemn pentru Ilie Bolojan să „ajute un pic” PSD-ul. Despre ce e vorba (VIDEO)
Politică
Dominic Fritz, îndemn pentru Ilie Bolojan să „ajute un pic” PSD-ul. Despre ce e vorba (VIDEO)
Ultima oră
20:26 - Răsturnare de situație. Un deputat susține că mai mulți parlamentari PSD ar fi dispuși să sprijine actualul Guvern Bolojan: „Nu vor să arunce în haos țara”
20:24 - David Popovici, din nou campion la Otopeni. Ce timp a scos în finala de 200 metri liber
20:23 - Șeful de ITM care conducea un Lamborghini de 300.000 euro a intrat în vizorul ANAF
19:59 - Ce spune Ciprian Ciucu, despre varianta unui premier tehnocrat: „Este fix același scenariu pe care l-am mai văzut propus de PSD” (VIDEO)
19:40 - Amenzi de peste 50.000 de lei după controlul ANPC la Aeroportul „Henri Coandă”. Ce nereguli au constatat inspectorii (FOTO)
19:31 - Mai poate PNL guverna fără PSD? Ciprian Ciucu, după demisia miniștrilor social-democrați: „Noi nu ținem cu dinții de guvernare” (VIDEO)
19:16 - Ciucu: Sunt tot mai puțini contestatari ai lui Bolojan în PNL. Colegii mei și-au regăsit demnitatea de când nu mai suntem brelocul PSD / Ce spune despre „PSD-iștii din PNL” (VIDEO)
19:08 - Agent de la Biroul Rutier sancționat după depășirea vitezei. A fost prins cu 121km/h în localitate
18:43 - Ciucu: PSD și la guvernare era mereu cu frâna de mână trasă. Bolojan n-a făcut decât să aplice programul de guvernare pe care PSD îl tot sabota (VIDEO)
18:36 - Ministerul Educației pregătește o nouă reformă din 2026. Cum se schimbă orarul și materiile elevilor