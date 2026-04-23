Ce spune Ciprian Ciucu, despre varianta unui premier tehnocrat: „Este fix același scenariu pe care l-am mai văzut propus de PSD" (VIDEO)

Ana Maria
23 apr. 2026, 19:59
Sursa foto: Captura video B1 TV
Cuprins
  1. De ce nu crede Ciucu în acest scenariu, a unui guvern de tehnocrați
  2. Cine trebuie să își asume responsabilitatea în cazul căderii Guvernului

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a comentat în emisiunea „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, pe B1 TV, scenariul tot mai des vehiculat în spațiul public privind instalarea unui guvern de tehnocrați.

Edilul a transmis clar că nu susține o astfel de variantă și consideră că România a mai trecut printr-un experiment similar, cu rezultate complicate.

De ce nu crede Ciucu în acest scenariu, a unui guvern de tehnocrați

Ciprian Ciucu a făcut trimitere la precedentul guvern tehnocrat condus de Dacian Cioloș, despre care spune că a fost pus într-o situație dificilă chiar de cei care l-au susținut inițial.

“Este fix același scenariu pe care l-am mai văzut propus de PSD. Adică nu ne învățăm și noi minte? Am mai văzut acest scenariu cu Dacian Cioloș. L-au pus pe Dacian Cioloș, după care l-au bombardat pe Dacian Cioloș.

Vă aduceți aminte cât de dificilă a fost guvernarea lui Dacian Cioloș, tocmai din cauza PSD, pe care au ținut-o tot timpul așa și îl și atacau. Nu cred în această variantă.”

Cine trebuie să își asume responsabilitatea în cazul căderii Guvernului

Primarul Capitalei a reluat ideea că orice demers de schimbare a Executivului trebuie să fie însoțit de o soluție clară pentru guvernare, nu doar de intenția de a provoca instabilitate.

“E foarte, foarte simplu pentru noi. Noi am avertizat, ne-am făcut datoria. Picați guvernul, picați-l, dar asumați-vă majoritatea cu cei cu care îl picați. E doar logic.
Adică doar un nebun ar da drumul la un astfel de mecanism, să pice guvernul, fără să aibă ceva dinainte pregătit în loc.”, a conchis Ciucu.

Amintim că miniștrii PSD au demisionat, joi, din Guvernul Bolojan. Aceștia și-au depus demisiile la Secretariatul General al Guvernului și apoi vor ajunge la premierul Ilie Bolojan. Urmează ca ministerele să fie ocupate de interimari.

Ilie Bolojan a anunțat tot joi lista cu cei care vor prelua ministerele libere. Vezi AICI lista.

