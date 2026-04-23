Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a efectuat controale în Aeroportul „Henri Coandă”. Inspectorii au aplicat amenzi de peste 50.000 de lei și au oprit de la comercializare 22 de kilograme de produse alimentare, potrivit declarațiilor ANPC.

Ce nereguli au constatat inspectorii

În timpul controalelor desfășurate de au fost identificate multiple nereguli de igienă și funcționalitate: mizerie rămasă după modernizarea spațiilor din aeroport, podea deteriorată, „condiții igienice neconforme”, precum și neconformități ale unei băi și ale locului de fumat. Inspectorii au mai notat mobilier neconform, cum ar fi un scaun găurit și o ușă de lemn cu crăpătură în dreptul yalei.

În ceea ce privește vânzarea produselor alimentare, s-a constatat expunerea de mâncare caldă fără respectarea temperaturii minime de păstrare: exemplele menționate includ strips de pui, salate și sandvișuri. De asemenea, au fost semnalate frigidere necurățate, cu benzi etanșe uzate, și lipsa informării corecte, clare și precise privind alergenii.

Ce măsuri și sancțiuni au fost dispuse

Potrivit declarațiilor ANPC, inspectorii au aplicat amenzi de peste 50.000 de lei și au oprit de la comercializare 22 de kilograme de produse alimentare. Conform G4Media, produsele oprite includ articole alimentare expuse neconform, identificate în timpul .

Alte deficiențe semnalate care au condus la sancțiuni sau notificări privesc lipsa graficelor de monitorizare a uleiului în bucătării și lipsa afișării valorii Sistemului de Garanție Returnare la Raft, elemente considerate obligatorii pentru protecția consumatorilor.

Cum justifică ANPC intervenția

„În contextul apropierii sezonului turistic și al creșterii anticipate a fluxului de pasageri, în cadrul principalului din țară, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat acțiuni de control și monitorizare, cu scopul de a asigura respectarea drepturilor consumatorilor, în calitatea acestora de pasageri”, precizează reprezentanții ANPC.

Reprezentanții ANPC afirmă că autoritatea „își exercită în mod constant atribuțiile de control și supraveghere, intervenind ori de câte ori sunt constatate abateri de la prevederile legale și aplicând sancțiuni proporționale cu gravitatea faptelor, în scopul asigurării unui mediu corect, sigur și conform pentru consumatori”.