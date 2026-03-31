Lider AUR: „Dacă nu faci 5.000 de euro pe lună, înseamnă că ai o problemă. Domnule, e ușor de făcut” (VIDEO)

Traian Avarvarei
31 mart. 2026, 08:19
George Simion, președintele AUR. Sursa foto: Inquam Photos / Saul Pop
Cuprins
  1. Ce avere are Mohammad Murad
  2. Ce datorii are Mohammad Murad

Deputatul Mohammad Murad, lider al AUR Constanța, a declarat că dacă nu faci 5.000 de euro pe lună, înseamnă că ai o problemă, deoarece e foarte ușor să câștigi acești bani în România.

„Dacă nu faci 5.000 de euro pe lună, înseamnă că ai o problemă. De ce? Domnule, e ușor de făcut”, a spus Mohammad Murad, într-un podcast.

El a dat apoi exemplu bucătarilor, care n-au cum să câștige sub 5.000 de euro pe lună dacă sunt cu adevărat buni.

Ce avere are Mohammad Murad

Mohammad Murad, om de afaceri cu origini libaneze din domeniul turism/HoReCa, are cea mai recentă declarație de avere publicată pe 20 ianuarie 2025.

Potrivit declarației, Murad are două terenuri intravilane în București, cu o suprafață totală de peste 10.000 mp, o casă de locuit cu suprafața de peste 1.300 mp, construită pe unul dintre terenuri, un Mercedes-Benz fabricat în 1998, două ceasuri Rolex evaluate la 8.000 euro, salariu de 1.000 lei lunar de la firma sa, Perla Majestic SA, indemnizații de administrator de zeci de mii de lei și dividende de peste 3,4 milioane de lei.

În 2022, revista Capital estima averea lui Mohammad Murad la 160–180 milioane de euro, amintește Aktual24.

Ce datorii are Mohammad Murad

În schimb, Murad are datorii de 17 milioane de dolari din două credite contractate în 2022, 12,5 milioane de euro din două împrumuturi din 2019, aproape 15 milioane de lei din mai multe credite luate între 2014 și 2024 și un credit suplimentar de 45.000 euro pe 10 ani, contractat în 2024.

Unele articole de presă menționează că datoriile totale către bănci se ridică la aproximativ 30 de milioane de euro.

De asemenea, el a adunat datorii uriașe la stat. DETALII AICI.

