Mohammad Murad, antreprenorul care e om de bază în AUR-ul lui Simion și se visează ministru, continuă să râdă în nas Fiscului. Nu plătește aproape nimic din ce datorează statului

Omul de afaceri libanez, Mohammad Murad, s-a obșinuit să nu își plătească obligațiile fiscale a adunat datorii uriașe la stat. Dar trebuie totuși semnalat că în ultimele 3 luni ale anului trecut a mai plătit din ele: 1.500 de lei la „șomaj”. Și vreun milion și un pic la TVA. Ar fi de râs dacă nu ar fi de plâns.

Datorii uriașe la stat pentru Phoenicia Express, firma lui Murad

Potrivit celor de la , sunt aproape 9 ani de când restanţele fiscale tot cresc, pragul de 10 milioane lei fiind depăşit din 2021. Iar de atunci s-a dus lejer spre 18 milioane de lei. Dar nimeni și nimic nu îl deranjează pe Mohammad Murad, omul care este acum parlamentar AUR și are visul de a ministru al Turismului.

Sau al Comerțului Exterior, dacă e să ne luăm după ultima sa apariție lângă Simion la o întrunire unde , cu Murad lângă el, a vorbit despre o astfel de funcție care o să apară când AUR va guverna.

Revenind la datoriile lui Mohammad Murad…

La 30 septembrie 2025, structura datoriilor la stat era următoarea:

Bugetul de stat = 6.707.969 lei

Bugetul asigurărilor sociale de stat = 8.327.399 lei

Bugetul asigurărilor pentru şomaj = 29.839 lei

Bugetul asigurărilor de sănătate = 3.171.552 lei

După 3 luni, la 31 decembrie 2025, avem următoarea situaţie:

Bugetul de stat = 5.581.078 lei

Bugetul asigurărilor sociale de stat = 8.345.784 lei

Bugetul asigurărilor pentru şomaj = 28.392

Bugetul asigurărilor de sănătate = 3.196.061 lei

Asta înseamnă că Murad a plătit restanțe de fix 1.447 de lei la „șomaj”. E adevărat că a recuperat la „pensii”, unde datoria a crescut cu 18.385 de lei, și la „sănătate”, unde a mai pus la datorie încă 24.509 lei.

Scăderea „masivă” vine din plata TVA, observă cei de la supervizor.ro. La bugetul de stat aveam, în decembrie 2025, un minus de exact 1.126.891 de lei, față de septembrie 2025.

Rămânând la cifrele complicate, cei de la supervizor.ro arată că Fiscul nu a mai recalculat sau actualizat obliga’iile fiscale accesorii de la raportarea din 31 martie 2020 pentru datoriile de la „Pensii”, „Şomaj” şi „Sănătate” şi de la raportarea pentru 30 septembrie 2024 pentru bugetul de stat (când au crescut la 207.035 lei, de la 193.859 lei, pentru datorii de 5-6 milioane lei!). De ce această pasivitate din partea ANAF? E secret fiscal!!!!!

Concluzia?

Mohammad Murad a luat și de la proprii angajați și nu a dat nici la stat. Sunt aproape 12 milioane de lei reţinute de la angajaţi şi nevirate la bugetele corespunzătoare. În condiţiile în care a înregistrat profit aproape în fiecare an, cel aferent perioadei 2022-2024 fiind de peste 43 milioane lei.