Mihai Mărgineanu a susținut că se gândește să-și mute firma în altă țară din cauza taxelor uriașe pe care trebuie să le plătească aici. Artistul a dat exemplul concret al sumei cu care a mai rămas după ce a vândut bilete în valoare totală de 48.885 de lei la concertul său din Timișoara, dar a și plătit taxele și colaboratorii.

„Taxele pe care le-am scazut imediat se calculeaza asa : 21% TVA 8501,53 lei, taxa Crucea Rosie 1% ( ?????) , taxa timbru muzical 5%, comision ticketing 4% . Toate taxele reduc incasarile la 38.142 lei . De aici incepe dansul cheltuielilor : pretul salii – 9000 lei, cheltuieli de transport-cazare-masa TCM – 9435 lei .

Si tocmai s-a ajuns la suma de 19.742 lei.

Pentru ca este o situatie politica execrabila, pentru ca televiziunile alimenteaza cu laturi si zoaie societatea , pentru ca oamenii stau in casa cu sabia in teaca si cu mana pe maner nestiind ce se va intampla – si n-o sa se intample NIMIC – promovarea trebuie facuta la nivel cvatruplu fata de anii precedenti. Eu personal am noroc ca vand atatea bilete, in timp ce colegi de breasla se chinuie un pic mai tare si unii chiar in zadar .

De la suma de 19.742 lei incolo incep calcule cu alea care nu se vad : promovare – spotlight Timisoara – Meta : 11 629 lei + (plus) echipele de promo si filmare 3300 lei . Un total de cheltuieli cu promo de 14.929 lei .

Facand un calcul matematic simplu, care inclusiv NicusorDan i-ar iesi corect, am ramas cu suma de 4813 lei .

Din aceasta suma, conform contractului cu Stellar Events , compania care imi organizeaza tot tambalaul de care e nevoie pentru a-mi desfasura activitatea , trebuie sa achit un comison de 20% , care inseamna 962 de lei (execrabil pentru volumul de munca depus!) , iar firma mea pe care imi execut activitatea si de unde imi platesc membri trupei si taxele la Stat – din nou taxe la Stat – trebuie sa factureze 3851 plus TVA . Adica 4659 lei TVA inclus .

Vedeti ca am vandut bilete de 48.885 si am ramas cu 4649 lei TVA inclus”, a scris Mihai Mărgineanu,

Dar birurile nu s-au oprit aici: „Din astia 3851 lei imi raman mie personal 1600 de lei . Ca sa fie ai mei personali trebuie sa platesc 16% impozit pe dividente . Astfel raman cu 1344 lei in contul personal . Banii astia ii adaug la Declaratia 200 din martie prin care voi fi obligat sa platesc Sanatatea cam 9000 de lei pe an, desi sunt si salariat la firma mea si platesc BASS in fiecare luna. De azi incolo o sa ma gandesc sa-mi fac firma in alta tara!”.