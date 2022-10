Marcel Ciolacu: Dacă am prinde în jur de 2 miliarde de euro pentru irigații, în sfârșit aș putea spune și eu că PNRR e salvat. Am scos anumite proiecte prinse care erau niște aberații (VIDEO)

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit despre renegocierea PNRR și a pledat pentru redirecționarea de fonduri către agricultură. „Dacă am prinde în jur de 2 miliarde pe irigații, în sfârșit aș putea spune și eu că PNRR e salvat”, a afirmat liderul social-democraților, miercuri, după ce a participat la deschiderea INDAGRA.

Marcel Ciolacu, despre renegocierea PNRR: Sperăm să prindem peste 2 miliarde de euro pentru irigații

Întrebat despre întâlnirea pe care a avut-o cu premierul Nicolae Ciucă, liderul PNL, președintele PSD a explicat: „Am avut o întâlnire de lucru, nu este nici prima, nici ultima. Aceste întâlniri le avem destul de des. După cum bine știți, astăzi domnul prim-ministru este la Bruxelles și am trecut în revistă și cu ministrul fondurilor (europene, n.r.) ce anume se renegociază (din PNRR, n.r.) și cum a rămas renegocierea stabilită. Ce mă bucur și am spus-o și intervenția mea, și domnul ministru Daea știe deja, am scos anumite proiecte prinse care erau niște aberații”.

„În acest moment, sperăm să prindem pentru agricultură, pentru irigații, peste 2 miliarde de euro din alte capitole pe care noi nu le-am considerat o urgență pentru România. De fapt, și recomandarea Comisiei Europene este să ne adaptăm cerințelor actuale și crizelor actuale”, a continuat Marcel Ciolacu.

„Sunt foarte multe, sunt ferm convins că domnul premier, când vine domnul ministru de resort, o să explice. Prioritatea noastră, fiindcă sunt aici cu domnul ministru Daea, și a domnului ministru este să prindem cât mai multe sume, repet, dacă am prinde în jur de 2 miliarde pe irigații, în sfârșit aș putea spune și eu că PNRR e salvat”, a mai spus Marcel Ciolacu.