Nicușor Dan, către Elena Lasconi: „Ați intrat în turul doi pentru că Ludovic Orban a renunțat și pentru că Ciolacu a dat câteva sute de mii de voturi către Simion”

Candidatul independent la alegerile prezidențiale Nicușor Dan a explicat luni seara, în timpul dezbaterii prezidențiale de la Palatul Cotroceni, care este motivul pentru care a decis să candideze în decembrie, după anularea alegerilor prezidențiale, în ciuda faptului că USR avea propriul candidat, în persoana Elenei Lasconi.

Nicușor Dan a oferit o replică la întrebarea Elenei Lasconi referitoare la decizia sa de a candida:

“Aș vrea să atrag atenția pentru că mi se pare nedrept și nu întâmplător sloganul meu este: Am curaj să fac dreptate! Domnul Nicușor Dan spunea că în decembrie a realizat revelația că nu există alți politicieni în afară de Simion, Ponta și Antonescu și de asta v-ați depus candidatura, dar cum vi se pare că nu m-ați menționat pe mine deși am fost politicianul care am intrat în turul doi?”, a fost întrebarea Elenei Lasconi.

Nicușor Dan a spu că Elena Lasconia intrat în turul doi pentru că Ludovic Orban a renunțat la candidatură și pentru că Marcel Ciolacu a distribuit voturi către George Simion. De asemenea, sondajele interne ar fi indicat că Elena Lasconi nu ar mai intra în turul doi la alegerile prezidențiale din mai:

“Stimată doamnă Lasconi, stimați susținători ai doamnei Lasconi, realitatea așa cum o văd eu este că doamna Lasconi a intrat în turul doi pentru că Ludovic Orban a renunțat în favoarea domniei sale și pentru că domnul Ciolacu a dat câteva sute de mii de voturi domnului Simion.

Realitatea pe care mă bazez eu este un sondaj pe care l-am făcut în decembrie și care îmi spunea că doamna Laconi nu are vreo șansă să intre în turul doi. Realitatea la care mă raportez este un sondaj pe care USR și doamna Lasconi l-au făcut luând alternativa Nicușotr Dan fără Elena Lasconi, luând alternativa Elena Lasconi fără Nicușor Dan și luând alternativa ambii candidați. Concluzia este că, îmi pare rău, dar câteodată trebuie să revenim cu picioarele pe pământ, niciuna dintre scenarii dumneavoastră nu intrați în turul doi”.