Nicuşor Dan îl propune pe Dacian Cioloş pentru o funcţie importantă la nivel internațional

Nicuşor Dan îl propune pe Dacian Cioloş pentru o funcţie importantă la nivel internațional

Traian Avarvarei
23 mart. 2026, 18:44
Nicuşor Dan îl propune pe Dacian Cioloş pentru o funcţie importantă la nivel internațional
Cuprins
  1. Cum a anunțat Nicușor Dan candidatura lui Dacian Cioloș
  2. De ce Nicușor Dan îl consideră potrivit pe Dacian Cioloș pentru această funcție

Președintele Nicușor Dan a anunțat, luni, că Dacian Cioloș (ex-lider REPER), fost premier și fost comisar european, e candidatul României pentru funcţia de secretar general al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei. Dan a spus că propunerea e „o opțiune cu vocația de a reuni, este o opțiune constructivă și orientată spre viitor”.

Cum a anunțat Nicușor Dan candidatura lui Dacian Cioloș

„În prezent, pentru funcția de Secretar General al Francofoniei există doi candidați, care provin din aceeași regiune geografică, Africa Centrală. Faptul că avem o competiție e un semn bun, e un semn de democrație, un semn de vitalitate, un semn de interes al statelor și guvernelor membre pentru viitorul Francofoniei. În acest context, credem că apariția unei noi candidaturi poate aduce o opțiune suplimentară și, mai ales, poate stimula o dezbatere necesară despre viitorul organizației.

Pentru toate aceste elemente, dar și pentru rolul important pe care țara noastră îl are în cadrul Francofoniei, am plăcerea să vă anunț că avem în vedere implicarea României în această competiție, prin lansarea oficială a unei candidaturi – candidatura domnului Dacian Cioloș, fost Prim-ministru și fost comisar european pentru Agricultură”, a declarat președintele, la evenimentul organizat cu prilejul Zilei Internaţionale a Francofoniei, potrivit unei informări oficiale.

De ce Nicușor Dan îl consideră potrivit pe Dacian Cioloș pentru această funcție

„Este o opțiune care vine dintr-o regiune care nu a mai dat, până acum, un Secretar General al Organizației Internaționale a Francofoniei. Este o opțiune cu vocația de a reuni, este o opțiune constructivă și orientată spre viitor. Și este momentul ca România să se profileze mai puternic ca națiune decisă să ia parte, prin contribuții tot mai consistente, la marile proiecte internaționale”, a mai afirmat Nicușor Dan.

