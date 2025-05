Nicușor Dan promite un parteneriat puternic cu Israelul: „Prețuiesc profund prietenia noastră”

Președintele ales al României, , a reacționat public la mesajul de felicitare transmis de premierul , Benjamin Netanyahu, la scurt timp după ce acesta a preluat mandatul de președinte. Într-o postare de pe platforma X, șeful statului român a mulțumit omologului israelian, și a menționat angajamentul ferm al României față de consolidărilor relațiilor bilaterale.

„Îți mulțumesc, @IsraeliPM, pentru felicitările tale amabile, Apreciez sincer mesajul tău și prețuiesc profund prietenia istorică dintre România și Israel.”, a declarat Nicușor Dan.

Acesta a mai adăugat și că legăturile culturale și istorice dintre cele două state sunt foarte importante, și a punctat că România este deschisă la un parteneriat activ în domenii precum tehnologia, educația și cultura.

„Îți dau asigurarea angajamentului meu de a întări relația dintre națiunile noastre, unite prin legături culturale comune și o dedicare puternică față de cooperarea eficientă în domenii precum tehnologia, educația, cultura și păstrarea memoriei istorice.”, a mai declarat acesta.

Thank you, , for your kind congratulations. I genuinely appreciate your message and deeply value the historic friendship between Romania and Israel.

I assure you of my commitment to strengthening the relationship between our nations, which are united by shared…

— Nicușor Dan (@NicusorDanRO)