Planul lui Nicușor Dan pentru echilibrarea bugetului. Pericolul pe care îl reprezintă un președinte izolaționist (VIDEO)

România trebuie să adopte mai multe măsuri prin care să echilibreze situația fiscal-bugetară, fără să alunge investitorii străini. , candidatul independent la , a prezentat principalele linii ale viitoarei guvernări.

la Președinția României a avut o intervenție în emisiunea Politica Zilei, cu Ioana Constantin. În acest context, el a avertizat asupra pericolului pe care îl reprezintă George Simion pentru investitorii străini și pentru situația economică. Parte dintre aceste consecințe au început deja să se manifeste.

„Avem un candidat George Simion care spune că, de fapt, candidează în numele lui Călin Georgescu pe care îl va pune prim-ministru și pe acest Călin Georgescu care a vorbit despre naționalizări. Se vorbește despre referendum, să ne întoarcem la turul doi, se vorbește despre anticipate, iar acest lucru sperie oamenii care investesc în România. Iar cel mai mult sperie cuvântul naționalizare. Dacă vii să investești, dacă ești un om serios, nu prea câștigi nici în primul an, nici în al doilea an. Câștigi în al treilea an, al patrulea an. Și atunci este o reticiență să vii să investești. Este foarte simplu de înțeles”, a explicat Nicușor Dan.

Potrivit spuselor sale, investițiile străine, în ciuda a ceea ce susține contracandidatul său, izolaționistul George Simion, sunt foarte importante pentru dezvoltarea țării. El a arătat că acolo unde au fost investiții străine, economia s-a dezvoltat, iar nivelul de trai a crescut. Acolo unde economia locală se bazează pe mici afaceri autohtone, situația este inversă.

„Locurile unde se trăiește bine, în România, sunt locurile unde a venit capitalul străin, investițiile private, locurile unde nu se trăiește bine și de unde săracii oameni au trebuit să plece sunt locurile unde nu a venit capitalul străin. Sunt așa, niște mici afaceri mult prea puține față de forța de muncă existentă în zonă. Și avem nevoie de capital străin, avem nevoie să proiectăm stabilitate”, a mai spus Nicușor Dan.

Soluțiile lui Nicușor Dan

Candidatul independent a mai vorbit despre soluțiile care ar contribui la ieșirea din actuala criză fiscal-bugetară. În primul rând, a spus el, este nevoie de creșterea nivelului de absorbție a fondurilor structurale. Nicușor Dan s-a arătat sceptic în ceea ce privește șansele implementării PNRR, dacă programul nu va fi prelungit.

„Suntem într-o situație dificilă pentru că guvernul a aruncat cu bani foarte mulți ani de zile. Riscul este foarte mare. Și am văzut pe leu, pe cursul euro-leu, ratele dobânzilor, pe indicatorii de bursă…Pe PNRR singura noastră șansă este presiunea de la mai multe țări – nu știu ce va decide Comisia – să se mai prelungească cu un an, iar în felul acesta să mai putem atrage din bani. Trebuie să ne concentrăm pe fondurile structurale care sunt 2021 – 2027 și putem să cheltuim banii până în 2029. Suntem deja în 2025 și pe anumite secțiuni nu s-au deschis aplicațiile, măcar să putem aplica. Ca să putem echilibra bugetul, fondurile structurale sunt o soluție”, a explicat Nicușor Dan.

Candidatul independent a explicat ce alte soluții mai sunt pentru a reduce deficitul și pentru a repune lucrurile pe picioare în sistemul fiscal bugetar. Nicușor Dan pune accent pe cheltuielile inutile ale statului, cele cu „panseluțe și borduri”, așa cum le numește, dar și pe eficientizarea activității în companiile publice. De asemenea, vorbește despre combaterea marii evaziuni fiscale.

„Combaterea marii evaziuni fiscale și ne-a spus BM de mult cum să facem, dar au fost niște zone protejate, iar acest lucru trebuie să înceteze. Trebuie să tăiem din cheltuielile statului, panseluțe, borduri, fel de fel de lucruri, și trebuie să ne uităm la companiile statului unde este plin de oameni de partid foarte relaxați și duc în pierdere sau nu realizează câștigurile pe care astfel de companii ar trebui să le realizeze. Este nevoie de o schimbare reală, cu profesioniști, iar nu cu oameni care nu au condus nimic toată viața”, a subliniat candidatul independent.